HRVATSKO PRAVOSUĐE: Otišao na jednostavnu operaciju i zbog greške liječnika ostao nepokretan. Sad je od države dobio soli na ranu

Damir je nakon operacije ostao prikovan za krevet, bio je gotovo potpuno nepokretan

Primjer Vukovarca Damira Kušnjira najbolje pokazuje zašto brojni Hrvati nemaju povjerenja u naše pravosuđe. Naime, 2012., tijekom operacije u Vukovaru, Damiru je urolog pogreškom, umjesto vene, podvezao živac i nanio mu tešku ozljedu zbog koje i dan danas hoda sa štakom.

Njegov slučaj je završio na sudu te je liječnik dva puta nepravomoćno osuđen. No, nakon višegodišnje pravosudne trakavice sve je otišlo u zastaru. “Tih proteklih 8 godina života vam je… Ukradeno, ukradeno. 8 godina potrošeno…”, rekao je Damir za RTL-ovu Potragu. Operacija na koju je išao trebala je biti relativno jednostavna jer je riječ o operaciji proširene vene testisa. Nažalost, tog 18. siječnja 2012. sve se pretvorilo u noćnu moru te je Vukovarac zbog greške liječnika dobio invaliditet.

“Atrofirala je natkoljenica, ne funkcionira, moram se kretati s ortozom i štakom. Imam perifernu neuropatiju, znači noga me stalno peče, svrbi, kao da je u vatri ili koprivama”, odgovorio je Damir na pitanje o današnjem stanju svoje noge.

Bio je prikovan za krevet

Damir je nakon operacije ostao prikovan za krevet, bio je gotovo potpuno nepokretan. Vukovarac govori da “s nogom nije mogao ništa” i da je osjećao kao da nije njegova noga. “Nisam se mogao ustati iz kreveta, kao da nemam nogu”, govori on. Damirova majka Mirjana Kušnjir ispričala je kako je to sve izgledalo.

“On je otišao u tu bolnicu s ruksakom na ramenu, sam, dizao je utege. A kada je došao iz bolnice, totalno nepokretan”, govori majka Mirjana. Tijekom idućih dana stanje se pogoršavalo – lijeva noga sve je više atrofirala i to usprkos pokušajima rehabilitacije. Kasnije je Damir otišao na još jednu operaciju u Zagreb gdje su liječnici pokušali popraviti štetu.

“Tada mi je doktor rekao da što se tiče posla, trčanja, da od toga neće biti ništa. Da se to neće oporaviti. Da se to može popraviti malo, ali da život neće biti onakav kakav je bio”, ispričao je Damir za RTL-ovu Potragu.

Prva presuda tek nakon četiri godine

I 2012. RTL je pratio ovaj slučaj te se o njemu informirao i tadašnji ministar zdravstva Rajko Ostojić. “Kada je to bilo objavljeno u novinama i na TV-u, onda je to krim policija istražila. I oni su to predali DORH-u, da bi oni napisali optužni prijedlog i predali na sud i pokrenut je taj sudski postupak”, veli Damir.

Tu je krenula prava Vukovarčeva borba. Godinu i pol nakon operacije podignuta je optužnica, a suđenje u Vukovaru trajalo je četiri godine i četiri mjeseca. Prva presuda stigla je 2017., ravno mjesec dana prije prvog roka zastare.

“Sutkinja Branka Soldo donijela je presudu par dana prije zastare, da bi se na tu presudu, osuđujuću presudu protiv Kotlara, da bi se on žalio i ta presuda je završila u Slavonskom Brodu. Oni su prihvatili žalbu”, kaže Slavonac.

Odvjetnik: ‘Postupak je mogao biti okončan prije zastare’

Sve je vraćeno na Općinski sud, ali ovoga puta u Vinkovce pa je krenuo novi rok od dvije godine do apsolutne zastare. Suđenje je trajalo 22 mjeseca, ali je trebalo proći 18 mjeseci da se prva rasprava održi.

“Da bi tek prvo ročište zakazala 24.9.2019. Presudu je donijela isto protiv Kotlara, osuđujuću, pred kraj zastare, odnosno 18.12. To je bilo mjesec dana prije zastare”, navodi Damir. Na Županijski sud u Slavonskom Brodu žalba je poslana 23. siječnja 2020., pet dana prije nego što je nastupila zastara i taj sud ništa drugo nije mogao napraviti.

“S obzirom da je Općinski sud u Vukovaru optužnicu potvrdio još 13.9.2013. smatram da je postupak morao biti okončan prije nego što je nastupila zastara”, rekao je Branko Nenadić, odvjetnik Damira Kušnjira.

Je li dovoljno osam godina za ovakav slučaj?

RTL-ova Potraga pitala je profesoricu kaznenog prava na zagrebačkom Pravu, Sunčanu Roksandić Vidličku, je li za ovakav slučaj dovoljno osam godina.

“Malo je zabrinjavajuće, moram reći bez ulaženja u detaljnu analizu što u spisu jest, da ako nismo u stanju riješiti jedan spis nesavjesnog liječenja u 8 godina. I to još takav koji je počinjen iz nehaja, gdje doduše je bila teža posljedica”, rekla je Roksandić Vidlička s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Niz neobičnih stvari se dogodio u ovom konkretnom slučaju – od dodjela slučaja sucima pa do zakazivanja prvih rasprava prošlo je 14 mjeseci u Vukovaru i 18 mjeseci u Vinkovcima. “Slao sam više ne znam ni sam koliko požurnica, Općinskom sudu, predsjedniku, ministarstvima, ne znam kome nisam i u svakoj toj požurnici sam upozoravao da će taj predmet otići u zastaru. Što se i desilo… Nitko nije reagirao”, rekao je Damir.

Sve slučajeve zastare vodila ista sutkinja

Vinkovački Općinski sud u odgovorima RTL-ovoj Potrazi kaže da su zahtjevi za izuzećem pridonijeli dugotrajnosti procesa. “To je njihov izgovor, mada su ti zahtjevi za izuzećem bili davno ranije nego što je predmet otišao u raspravu. Tražio sam izuzeće zato što sutkinja nije ništa radila svo to vrijeme, nije zakazala niti jednu raspravu, što je vodilo ka zastari”, kaže Damir.

Od početka 2019. do danas na Općinskom sudu u Vinkovcima zastara je, osim u Damirovu slučaju, nastupila u još dva predmeta. Ista sutkinja ih je vodila sve. Liječnik koji je Damira operirao RTL-u nije odgovorio na poziv niti na poruku. Iz vukovarske bolnice također nisu htjeli komentirati slučaj.