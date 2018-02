HRVATSKI POMORCI SJEDE U STRANIM ZATVORIMA: ‘Drže ih kao taoce, a njihovi slučajevi su znakovito povezani’

Slučajevi trojice pomoraca poveznicu imaju u brodaru poznatom za trgovinu ljudima, kaže Romano Perić, hrvatski koordinator inspektora Međunarodne federacije transportnih radnika.

Trojica hrvatskih pomoraca već se dvije godine nalaze u stranim zatvorima, a njihove slučajeve povezuje jedan brodar s kriminalnim dosjeom zbog trgovanja ljudima.

Tolja i Pekar uhićeni u Španjolskoj, Furčić u Libiji

Naime, pomorci Nikola Tolja i Ernest Pekar uhićeni su u Španjolskoj dok su plovili na tegljaču talijanske kompanije, koji je teglio brod Falkvaag bez posade. Taj je brod trebao otići u rezalište, no na njemu su španjolske vlasti pronašle cigarete u vrijednosti od 12 milijuna eura. Tada je cijela posada tegljača uhićena, među njima i Pekar i Tolja, piše Novi list. Još je jedan hrvatski pomorac uhićen u sličnoj situaciji, no u Libiji. Ivan Furčić već je dvije godine u tamošnjem zatvoru, optužen za švercanje nafte. On još uvijek čeka početak suđenja, a ne zna se kada će ono početi zbog političke situacije u Libiji.

Odvjetnik je uspio dobiti dozvolu za prebacivanje tih zatvorenika u Tripoli, gdje će ipak biti sigurniji.



Brod s cigaretama ranije je služio za krijumčarenje izbjeglica i trgovanje ljudma

Slučajevi trojice pomoraca poveznicu imaju u brodaru poznatom za trgovinu ljudima, kaže Romano Perić, hrvatski koordinator inspektora Međunarodne federacije transportnih radnika. S obzirom da je slučaj još pod istragom, javnosti nisu poznati podaci o tom brodaru, no zna se da su se podaci o vlasnicima i naziv kompanije mijenjali često, svakog mjeseca.

Naime, brod Falkvaag na kojem su španjolske vlasti pronašle cigarete u vrijednosti od 12 milijuna eura, zbog čega su Pekar i Tolja uhićeni, ranije je bio uključen u trgovanje ljudima, u krijumčarenje izbjeglica iz Sirije i Libije u Italiju, a vlasnik tog broda bio je i u najmu broda Sovereign M kada su ga zaustavili pripadnici jedne od libijskih milicija, rekao je za Novi list Romano Perić.

‘Oni završe u zatvoru, a vlasnici sjede daleko izvan dosega’

‘Oni su doslovce žrtve kriminalnih organizacija koje ih, bez njihovog znanja, koriste za svoju prljavu krijumčarsku rabotu. Pogledajmo slučaj Tolje i Pekara. Pomorac na tegljaču niti zna, niti može birati koji će brod tegliti, već to određuje kompanija. Ako je kompanija izdala nalog da tegle brod na kojemu su otkrivene krijumčarene cigarete, onda krivac može biti ili netko u kompaniji, ili naručitelj teglja, odnosno vlasnik tegljenog broda. Ni u kom slučaju pomorci nisu mogli utjecati na to koji će brod tegliti, niti znati što je u njemu. Tragično je, međutim, da se pravosudni sustavi diljem svijeta u takvim slučajevima okomljuju na pomorce, samo zbog toga što su im oni jedini dostupni. Doslovce ih uzimaju kao taoce, dok se ne rasplete situacija. Oni završe u zatvoru, a vlasnici sjede daleko izvan dosega’, rekao je Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan.