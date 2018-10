HRVATSKI PODUZETNIK SABLAZNIO PRIZNANJEM: ‘Poslovne partnere redovito vodim na prostitutke. Posebno one iz javnih tvrtki…’

Druženje s prostitutkama sasvim je uobičajeno u poslovnom svijetu, ako je vjerovati ovom poduzetniku koji je želio ostati anoniman

Jedan hrvatski poduzetnik koji je želio ostati anoniman, u razgovoru za Dnevnik Nove TV ispričao je da je u poslovnom svijetu prošireno proslavljanje sklopljenih poslova odlaskom na prostitutke.

Anonimni sugovornik rekao je da redovito vodi svoje poslovne partnere na prostitutke, da je to uobičajeno u poslovnom svijetu, posebno kada se sklapaju poslovi s državnim tvrtkama. I dok ponekad u posjet prostitutkama odlazi s poslovnim partnerima u austrijske gradove, djevojke se nabavljaju i u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.

Hrvatski službenici vole prostitutke

“Lovu i mito za posao može tutnuti svatko. Voditi na večere može svatko, ali voditi na kurve nakon sklopljenog posla od nekoliko stotina tisuća ili milijuna kuna…..e, to je pravi oblik čašćenja i ono što hrvatski službenici, koji dodjeljuju poslove zaista vole. Riječ je o malom znaku pažnje“, rekao je za Dnevnik.hr vlasnik jedne zagrebačke privatne tvrtke.

Navodno, najčešće časti s elitnim prostitutkama poslovne partnere iz javnih tvrtki s kojim najčešće sklapa poslove do pola milijuna kuna, gdje nije potrebna javna nabava i gdje su moguće manipulacije.

Pouzdane i šarmantne djevojke

Većinom su to pouzdane, pristojne i šarmantne djevojke koje nisu ovisnice o drogama.

“Radi se, većinom o elokventnim damama, zanimljivog životopisa. S obzirom na to da smo učestali korisnici njihovih usluga, znamo mnogo stvari iz njihova života. Moraju biti relativno pametne i šarmantne, jer prije nego što ih odvedemo u hotel, svi skupa idemo na večeru, općenito se družimo u ta dva, tri dana, pa je bitno da su cure šarmantne i, što je najvažnije, pouzdane i ne previše ogrezle u drogu”, tvrdi ovaj poduzetnik.

S obzirom na to da usluge prostitutki trebaju dva ili tri cijela dana, plaćaju ih od 250 do 500 eura po danu, a također moraju osigurati hotel s minimalno 4 zvjezdice i trošak prijevoza.

“Zapravo je sve stvar dogovora, ali i one daju frequent fly milje. Dogodilo mi se da sam usluge prostitutki dobivao tjedan dana besplatno, jer znaju da će zaraditi na mojim poslovnim partnerima. Sat uglavnom stoji od 100 do 300 eura, no mi ih trebamo na dva do tri cijela dana, ponekad i više i onda se dan plaća od 250 do 500 eura. Uz to se plaća hotel od minimalno 4 zvjezdice, plus njihov trošak prijevoza, nerijetko avion”, rekao je za Dnevnik Nove TV ovaj anonimni poduzetnik.

Iz Srbije medijski poznate djevojke

Iz Srbije uglavnom dolaze medijski poznate djevojke. Prisjetio se jedne prostitutke iz Beograda koja je zajedno s prijateljicom otišla u jednu južnoameričku državu gdje je jednom tjedno posjećivala nekog pripadnika tamošnje mafije u zatvoru. Za šest mjeseci jedna je zaradila 50.000, a druga 25.000 eura.