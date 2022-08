Pilotima koji čekaju suđenje u Srbiji zbog navodnog ratnog zločina u BiH u odsutnosti bi se moglo suditi već idući mjesec nakon što je potvrđena optužnica, javlja RTL. Hrvatska negira krivnju četvorice pilota za ubojstvo 13 civila od čega 6 djece u izbjegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti i pravo Srbije da diže optužnicu i sudi im.

Odvjetnik po službenoj dužnosti jednog od pilota kaže da ga nitko s hrvatske strane nije kontaktirao, a ministarstvo kaže da nemaju službenu informaciju u optužnici. "Vlada od prvih informacijama ovom problemu pristupa međuresorno. Pravne službe nadležnih ministarstava razmatraju domaće i međunarodne pravne mehanizme. Kako je najavljeno uskoro će se ponovno održati sastanak s pilotima o daljnjim postupanjima", navode iz ministarstva.

Čeka se sastanak s premijerom

A za stol će i s ministrom branitelja u petak 26. kolovoza. Što bi država mogla učiniti, za RTL je komentirala bivša premijerka Jadranka Kosor u čije su vrijeme optužnice stizale kao na traci. Njezina vlada donijela je zakon o ništetnosti pravnih akata iz Srbije. Osporavao ga je tadašnji predsjednik Ivo Josipović, no bez reakcije Ustavnog suda. "To je blokada srbijanskih pregovora u poglavlju 23. Ja da sam u prilici ja bi to učinila, odnosno ja ne bi dopustila niti otvaranje poglavlja 23.", kazala je Kosor.

Pilote će uskoro primiti i premijer na čije se izjave o zaštiti pozivaju optuženi piloti.