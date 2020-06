HRVATSKI PATOLOG O UZROKU SMRTI GEORGEA FLOYDA: Nije ga zapravo ubilo gušenje, skončao je nakon zahvata koji uzrokuje trenutačnu smrt

‘Kada je riječ o gušenju na ovaj način, na tijelu nalazimo vanjske znakove, u smislu tragova stezanja na vratu, oguljotina, krvarenja u predjelu bjeloočnica ili točkastog krvarenje u predjelu skalpa’, ispričao je patolog

Nakon što je svjetsku javnost zgrozilo ubojstvo Afroamerikanca Georgea Floyda, koji je preminuo nakon što ga je policajac tijekom privođenja pritiskao za vrat više od osam minuta, sve dok nije izdahnuo, prvi nalaz obdukcije koju je naručila obitelj Floyd pokazao je da je nesretni George umro od posljedica zagušenja uslijed kompresije vrata i leđa. No, najnoviji nalaz službene obdukcije, obavljene po nalogu Ureda medicinskog istražitelja okruga Hennepin, pokazuje da je nesretni muškarac zapravo umro od zastoja srca dok ga je koljenom na vrat pritiskao policajac, a ne od gušenja.

Mr.sc. dr. Antonio Alujević, specijalist patološke anatomije i sudske medicine na Kliničkom zavodu za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC-a Split objasnio je za Slobodnu Dalmaciju što se zapravo moglo dogoditi.

“Nisam vidio nalaze obdukcije, ali iz onog što se moglo vidjeti na snimkama i iz vlastitog iskustva mogu reći da su moguća dva mehanizama. Prvi je da je Floyd umro od zastoja srca kao što se navodi u najnovijem nalazu. Naime, pritiskom na vrat, što se najčešće dogodi rukama, odnosno šakom, ali može i koljenom, dolazi do aktivacije vagusa, podražaja jednog tjelešca koje se nalazi na mjestu gdje se račvaju velike krvne žile u vratu i rad srca prestaje u trenutku.

To je tzv. vagusna smrt i u tom slučaju nema nikakvih vanjskih znakova na tijelu žrtve. Drugi mogući mehanizam koji se u ovom slučaju spominje je gušenje, odnosno pritisak na prsni koš, bilo na način da se nekoga guši rukama, takozvanim kravata zahvatom, ili cipelom.

No, da bi došlo do prestanka disanja, odnosno do smrtnog ishoda, taj bi pritisak trebao trajati oko pet minuta od strane osobe koja je teška stotinjak kilograma, no u tom slučaju osoba koja leži potrbuške teško da bi mogla vikati, zapomagati… Tko ne može disati, ne može ni govoriti.

Kada je riječ o gušenju na ovaj način, na tijelu nalazimo vanjske znakove, u smislu tragova stezanja na vratu, oguljotina, krvarenja u predjelu bjeloočnica ili točkastog krvarenje u predjelu skalpa”, ispričao je patolog.

Utjecaj koronavirusa

Kazao je i da se smrtni ishod kao posljedica srčanog zastoja zna dogoditi i u šali kad netko nekoga naglo čvrsto stisne za vrat. U tom trenutku se može pokrenuti fatalno tjelešce koje sam vam spomenuo i smrt nastupa trenutačno.

Na pitanje je li smrtnom ishodu mogla pridonijeti i činjenica da je pokojni Floyd bio pozitivan i na koronavirus te da je uživao određene droge, dr. Alujević rezolutno tvrdi da COVID, alkohol i droge nemaju u ovom slučaju nikakve veze sa smrtnim ishodom.