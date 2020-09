HRVATSKI PARADOKS: Navodno su zaštićeni i jako dobro plaćeni i zaštićeni, ali očito nije dovoljno; U 5 godina iz sustava je otišlo čak 210 sudaca

To je četiri puta više nego u prethodnoj petoljetki od 2011. do 2015. godine

U pet godina iz sustava je otišlo 210 sudaca, piše u petak Večernji list, navodeći da je riječ o još jednom hrvatskom paradoksu jer su suci navodno zaštićeni i dobro plaćeni. U Hrvatskoj je na spomen sudaca uobičajena kanonada o tomu kako su korumpirani, ovisni o politici i moćnicima, a odlično plaćeni i zaštićeni poput nekih vrsta kojima prijeti izumiranje.

Stoga je čudesan podatak do kojeg smo došli analizom izvješća Ministarstva pravosuđa, predsjednika Vrhovnog suda i Državnog sudbenog vijeća, da je u proteklih ni pet godina, od početka 2016., naše sudstvo ostalo bez 207 sudaca, s tim da je za još troje odobreno razrješenje od sudačke dužnosti do kraja godine.

To je četiri puta više nego u prethodnoj petoljetki od 2011. do 2015. godine. Više je bilo jedino 2016. godine, ali za 12 mjeseci, kad smo ostali bez 49 sudaca. To bi u većini europskih zemalja bio alarmantan podatak, ali ne i u Hrvatskoj.

Premda smo po odlasku sudaca vjerojatno europski rekorderi, ni to nas nije pomaknulo s vrha ljestvice europskih zemalja na kojoj postojano držimo vodeću poziciju zajedno sa Slovenijom, s po četrdesetak sudaca na sto tisuća stanovnika, dok ih Irska ima tri, Danska šest, Francuska 10, Italija 11, Njemačka 24, donosi Večernji list.