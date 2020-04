HRVATSKI PAR IZ STOCKHOLMA O ‘SLABIM’ ŠVEDSKIM MJERAMA: ‘Ispast će ili najpametniji ili najluđi. Trudimo se ne paničariti…’

Ležeran pristup epidemiji koronavirusa u Švedskoj između ostalog postoji jer je njihov zdravstvenih besprijekorno funkcionalan, a osim toga, jedni su od glavnih proizvođača respiratora

Dani u Švedskoj izgledaju gotovo identično i kao prije tri mjeseca ili pak šest mjeseci. Na prvi pogled izgleda kao da tamo koronavirus nije ni došao. Njihove mjere mnogi u Europi nazvali su “labavima” jer ondje skoro sve normalno radi. Ili se barem tako čini. Tamo ljudi sami biraju hoće li ići na posao ili će raditi od kuće, a vrtići rade kako bi roditelji mogli normalnije funkcionirati. Također, i trgovine rade kao i ugostiteljski objekti. No, neke mjere su donesene te ih se većina Šveđana pridržava, premda su kritizirani uz poruku da one moraju biti oštrije. Podsjetimo, Švedska ima 4.000 zaraženih.

O tome kako je živjeti u Švedskoj u doba Covid-19 i je li tamo zbilja pokazana nonšalancija prema pandemiji ispričao je bračni par iz Rijeke. Andriana Ratković i Vedran Pavešić žive u glavnom gradu Švedske, Stockholmu te su za Novi list otkrili kako u vrijeme epidemije izgleda svakodnevnica u toj skandinavskoj državi.

“Život se i dalje normalno odvija, ali se u zraku osjeti da se nešto zbiva. No, to nije niti blizu kao u Hrvatskoj i ostatku svijeta. Prije dva tjedna nastala je mala panika, zatvorene su srednje škole i fakulteti, čak i teretane, ljudi su malo više kupovali namirnice poput pašte, riže i brašna, ali onda je na scenu stupila vlada koja je svojim istupom unijela mir i sve se polako počelo vraćati u normalu”, počela je s pričom Andriana, inače odgojiteljica u jednom vrtiću.

Vrtići rade, školarci imaju online nastavu, a ljudi su odgovorni

“Šveđani su veliki humanisti pa osnovne škole i vrtići rade jer je u Švedskoj normalno da djeca budu zbrinuta dok su roditelji na poslu. Ako njihova djeca ostanu doma, s njima moraju ostati i roditelji, koji, primjerice, neće ići raditi u bolnice, trgovine s prehrambenim proizvodima ili policiju pa time neće moći pomagati ljudima koji stvarno trebaju pomoć. Srednjoškolci i studenti imaju online nastavu. Ono na što se stalno apelira je da ljudi stariji od 70 godina i oni koji spadaju u rizičnu skupinu ostanu kod kuće. I to je sve, nema karantene i nemogućnosti kretanja”, ispričala je Adriana Novom listu.

Kaže da je prvo mislila da su takve mjere kao u Švedskoj tipične za skandinavske zemlje, no onda je shvatila da su blaže mjere jedino u toj državi. Međutim, ovaj bračni par iz Rijeke trudi se time ne opterećivati pa se znaju i šaliti da baš poput Šveđana moraju vjerovati vladi. Oba supružnika na posao odlaze javnim prijevozom koji i dalje normalno funkcionira.

“Oboje putujemo istom autobusnom linijom i ona je standardno popunjena. No, ja koristim i podzemnu željeznicu i vlak, a tu se vidi da ima manje putnika, čak 80 posto manje nego inače. Neke firme su svojim djelatnicima omogućile rad od kuće, a činjenica je i da ljudi u Švedskoj bez problema koriste bolovanje jer država stoji iza svakog potencijalnog bolesnika. Što znači da svatko može ostati kod kuće. Prije koronavirusa na snazi je bio zakon prema kojem je svatko mogao biti pet dana na bolovanju bez da ima liječničko opravdanje, s tim da mu prvi dan nije bio plaćen. Pojavom koronavirusa zakon je promijenjen pa je bolovanje bez liječničkog opravdanja produženo na 14 dana, ukinut je prvi neplaćeni dan, a isplaćuje se 80 posto plaće. Ljudi su odgovorni, vjeruju u vladu i vlada vjeruje njima, svakoga dana dobivamo mailove oko novonastale situacije i zato ljudi nastavljaju s radom. No, kada dođe vikend, sve pada u vodu jer su svi vani po slastičarnicama i kafićima”, kaže Andrianin suprug Vedran koji je u dogovoru s njom zaustavio druženja s prijateljima na neko vrijeme.

‘I tu je glavna tema priče korona, ali naslovi nisu tako dramatični’

“Svakodnevno pratimo što se događa u Hrvatskoj, u kontaktu smo sa svojim obiteljima pa smo iz solidarnosti vikende odlučili provoditi u samoproglašenoj karanteni. Vikendom se odmaramo ili odemo u šumu voziti bicikl, cijelo vrijeme bildamo imunitet. I u Švedskoj je koronavirus glavna tema, ali naslovi nisu tako katastrofični i tragični poput onih u našim medijima od kojih ti se odmah sve stisne u želucu. Tu su Šveđani ipak malo sofisticiraniji, koliko je to moguće u ovakvim situacijama. Ne znam što bi se ovdje događalo u slučaju Italije i toliko velikog broja ljudi koji umiru, ali mislim da je u Švedskoj u ovu priču ipak uneseno više mira i spokoja s obzirom na okolnosti. Karantena je umjetna situacija, ljudi tako ne mogu dugo živjeti. Možda će se to pokazati najboljim rješenjem koje je Hrvatska donijela, ali mislim da nije dugoročno održiva”, govori Adriana i dodaje da se brinu za svoje obitelji kao i za katastrofalne ekonomske posljedice koje će Hrvati osjetiti kada pandemija završi.

Od poslodavca svakog jutra dobivaju umirujući mail

Riječani iz Stockholma govore da su dodatne mjere nastupile u Švedskoj pa je tako situacija malo drukčija i u vrtiću gdje Adriana radi. Tako prije jela obavezno moraju koristiti dezinfekcijsko sredstvo za pranje ruku, a djeca hranu ne smiju uzimati sama nego im “tete” daju hranu. Ipak, svako jutro ih smiri mail koji šalje poslodavac.

“Ono što sigurno na svakoga od nas djeluje umirujuće je mail koji dobijemo svakoga jutra u kojem nam poslodavac kaže da ostanemo kod kuće čak i ako smo malo prehlađeni jer ćemo na taj način zaštititi sebe, ali i druge. I njihova poruka ohrabrenja: Imajte toplo srce, hladnu glavu i čiste ruke. Prije dva tjedna neke su kolegice preventivno ostale kod kuće, neke imaju djecu pa su se prepale, a od 18 djece koliko ih ima u mojoj grupi, u vrtiću je bilo njih desetero. Prošli tjedan se ta brojka povećala, sada ih ima 16, a djecu dovode i oni roditelji koji rade od kuće”, prepričava Andriana za Novi list.

Strože mjere donijele bi posljedice švedskoj ekonomiji

Unatoč kritikama koje dopiru sa svih strana, Švedska je ustrajna u provođenju slabijih mjera nego što su to one u drugim državama svijeta. Njihove mjere su preporuke te ne podrazumijevaju odredbe, a švedski premijer Stefan Löfven argumente za to pronalazi u samoodgovornosti svojih sugrađana. Andriana ne može sa sigurnošću još reći jesu li mjere dobre i hoće li biti učinkovite. Smatra da će se to vidjeti tek za mjesec dana. Također, kada bi švedske mjere bile strože, stradala bi ekonomija.

“Mislim da će se to vidjeti tek za mjesec dana kada će se koronavirus ili potpuno proširiti zemljom i vlada će biti prisiljena uvesti karantenu i sve zatvoriti ili će iz svega ovoga ispasti jedna pozitivna priča. Kako bi rekao naš rođak koji također živi u Stockholmu: Šveđani će ispasti ili najpametniji, ili najluđi. Svi čekamo da vidimo što će biti, trudimo se normalno živjeti i ne paničariti (…) Švedska vlast je podijeljena oko ovih mjera, ali im je i nezamislivo da sve stane. Njihov mentalitet je takav da su jako brižni oko svega materijalnog, boje se što bi moglo biti s ekonomijom ako se uvede karantena pa su zato i mjere tako blage. Ovo je zemlja koja stvarno daje neku sigurnost, ali se Šveđani svejedno boje za ekonomsku održivost. I u mojem sektoru je bilo straha kada je započela pandemija koronavirusa, svi smo se pitali što će biti s našim plaćama. Sreća u nesreći je da Šveđani o svemu vole raspravljati pa je tako naša šefica svaku grupu zasebno zvala na sastanak da popričamo o ovoj situaciji. Mene je, iskreno, brinulo što će biti s mojom plaćom ako zatvore vrtić, ali mi je bilo neugodno pitati”, ispričala je Andriana.

Otkazi padaju i u Švedskoj

Andriana nije pitala što će biti s njima ako se zatvori vrtić, ali je to zato učinila njena kolegica. Šefica im je rekla da se ne moraju brinuti za plaće. Navodi da kada bi se u Švedskoj sve zatvorilo na dva mjeseca, da bi vjerojatno dobili punu plaću. Ipak, Andriana Ratković vjeruje da bi dobili 80 posto iznosa plaće. To što se zaposlenici švedskih vrtića ne moraju brinuti o plaći, to ne znači da u Švedskoj ne padaju otkazi.

“Nažalost, sve ovisi o sektoru u kojem radite. Primjerice, Volvo je otpustio dosta ljudi, a to je čest slučaj i u ugostiteljstvu, koje sada ipak ima manji promet nego inače. U najgoroj su poziciji oni koji su na nekoj vrsti zamjene ili ne pričaju švedski”, navodi Vedran Pavešić.

Švedsko zdravstvo perfektno funkcionira, a i proizvode respiratore

Ležeran pristup epidemiji koronavirusa u Švedskoj između ostalog postoji jer je njihov zdravstvenih besprijekorno funkcionalan, a osim toga, jedni su od glavnih proizvođača respiratora. Isto tako, njihovi liječnici su spremni za mobilizaciju ako to bude potrebno.

“I suprug i ja imamo zdravstveno osiguranje jer smo u stalnom radnom odnosu, ali nam u ovih godinu i pol dana koliko živimo u Švedskoj, srećom, liječnik nije trebao. Šveđani nisu paničari, dosta su smireni, pa i u situaciji u kojoj u strahu nazovete bolnicu jer vam dijete ima temperaturu 40 kažu da ne brinete i da će se djetetov organizam sam izboriti. Organizirani su, ne mogu sad reći sa stopostotnom sigurnošću kakva je situacija, priča se da nije testirano dovoljno ljudi, ali bez obzira na njihovo nonšalantno ponašanje, pripremaju teren i za najcrnji scenarij. Oni su jednostavno takvi, vrlo su odgovorni, oprezni i razmišljaju unaprijed”, kazala je Andriana, a njezin suprug Vedran se nadovezao:

“U Stockholmu postoji veliko područje na kojem se tijekom cijele godine održavaju sajmovi i na tom su području Šveđani pripremili privremenu veliku bolnicu. Ovo što Švedska radi djeluje ludo jer jedina radi sve suprotno od ostatka svijeta. Jedan poznanik mi je rekao da godišnje od gripe u Švedskoj umire oko 100.000 ljudi, zasad ih je više od 100 umrlo od koronavirusa. Virus je nov, nema cjepiva i razvijenog imuniteta kod ljudi i zato se stvara panika. Priča se samo o jednoj stvari i normalno da to ljudima stvara dodatno opterećenje. Treba biti strpljiv i misliti pozitivno.”

