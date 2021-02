HRVATSKI NOVINAR LJUTIT NA MARKOTIĆ: ‘Imam akutno odbacivanje jetre, pa mi ne pada na pamet cijepiti se preko reda kao oni miševi’

‘Miševi koji su se cijepili preko reda su pljunuli u lice onima koji se svakodnevno bore protiv epidemije’

Govoreći o cijepljenju preko reda u Hrvatskoj, bivši novinar i konzultant, Sanjin Španović, rekao je danas za N1 televiziju da mu usprkos ozbiljnom zdravstvenom stanju ne pada napamet cijepiti se preko reda protiv koronavirusa.

“Imam 34 godine i transplantiranu jetru. Iamo sam akutno odbacivanje jetre. To je neugodno. Na visokoj si razini kortikosteroida. Ja nisam išao preko reda i ne pada mi na pamet da idem preko reda. Imamo čovjeka koji se poziva na svoj ratni invaliditet, ali kad putuje okolo tad ga ne smeta i imamo čovjeka koji slučajno dođe do zubara i onda primi cjepivo”, ističe Španović.

Ljude koji su se cijepili preko reda, Španović naziva “običnim miševima koji su pokazali da nemaju morala i etike”. “Na to sam reagirao na mom blogu i to me zasmetalo. Kroz novinarsku karijeru i današnju karijeru u konzaltingu, shvatio sam da je to pitanje poštivanja sustava i stvaranje boljeg društva oko nas”, rekao je Španović.

Zasmetala mu je Markotić

Burno je reagirao na blogu zbog način na koji je postavljen sustav te je priznao da mu je zasmetala izjava ravnateljice Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Alemke Markotić, koja je priznala da je cijepila majku u Kinici te je na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite otkrila da se preko reda cijepio i jedan novinar na presici, iako nije željela reći njegovo ime.

“Zasmetala me Markotić. Najviše me zasmetalo što nije rekla kriva sam, pogriješila sam i krenula dalje. Nego je krenulo popovanje. Ako znaš da se netko drugi preko reda cijepio, onda ga prijavi”, kazao je.

Kaže da se prijavio svojoj obiteljskoj liječnici za cijepljenje. “Miševi koji su se cijepili preko reda su pljunuli u lice onima koji se svakodnevno bore protiv epidemije. U Njemačkoj kad se šef Crvenog križa se cijepio preko reda, dobio je otkaz. U New Yorku se za takve stvari dobiva novčana kazna”, istaknuo je Španović za N1.

