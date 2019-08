HRVATSKI KLUBOVI VRVE DROGOM, A KONZUMENTI SU SVE MLAĐI: Sve je popularnija supstanca koja ‘odvaja mozak od tijela’, a onda kreće pakao…

Psihijatar ističe da niti jedna psihoaktivna tvar ne izaziva momentalnu ovisnost, no nerijetko se ne staje na jednom ‘iskustvu’ s klupskim drogama

S festivalima i drugim partijima po Jadranu dolaze i dizajnerske droge. Mnogi se partijaneri opuštaju i zabavljaju uz opijate, no za neke “eksperimentiranje” narkoticima završi kobno. Nažalost, najnoviji takav primjer dolazi s plaže Zrće kada je 21-godišnji Britanac umro zbog konzumacije droge.

Mladić se onesvijestio, završio u zadarskoj bolnici, no liječnici su se uzalud borili. Nažalost umro je, a za to je kriva kombinacija kokaina, metamfetamina i amfetamina, piše Jutarnji list. Britanac je žrtva razuzdanih partija popraćenih drogom, osobito onom “klupskom”. Najčešće sintetske i klupske droge su , kažu stručnjaci, MDMA (ecstasy), ketamin (inače, anestetik u veterini), GHB (tekući ecstasy) i metamfetamin (crystal meth, ice). Činjenica koja osobito brine u cijeloj priči jest laka dostupnost ovih droga i to što su konzumenti sve mlađi.

NA ULTRI U SPLITU SE ‘PUCALI’ NOVOM DROGOM: Daje se životinjama za smirenje, a posljedice ovog opasnog opijata su zastrašujuće

I klupske droge izazivaju ovisnost

“Najrizičnija dobna skupina su mladi između 15 i 34 godine, dakle, tinejdžeri i mlade odrasle osobe. Motivi su različiti, ali između djetinjstva i zrelosti, u adolescenciji, mladi tragaju za vlastitim identitetom, sve više izmiču kontroli roditelja, suprotstavljaju se i opiru njihovom autoritetu, odbijaju poštivati roditeljska pravila želeći sve više autonomije, uvažavanja i slobode u svojim postupcima…”, objašnjava za Jutarnji list psihijatar dr. Ivan Ćelić iz Zavoda za dualne poremećaje, Psihijatrijske klinike Vrapče.

Psihijatar ističe da niti jedna psihoaktivna tvar ne izaziva momentalnu ovisnost, no nerijetko se ne staje na jednom “iskustvu” s klupskim drogama. Neke od njih brzo stvaraju ovisnost. Doktor Čelić kaže da polako, ali sigurno ovisnici prestaju funkcionirati u obitelji, u bilo kojem socijalnom okruženju i na radnom mjestu. “Klupske droge u načelu ne izazivaju fizičku, nego dominantno psihičku ovisnost za koju je karakterističan osjećaj zadovoljstva i želja za ponovnom konzumacijom droge kako bi se izazvala ugoda i izbjegla neugoda”, nastavlja dr. Ćelić.

PLIN SMIJAVAC SE RAŠIRIO MEĐU MLADIMA, ALI NIŠTA TU NIJE SMIJEŠNO: ‘I nakon prve konzumacije može izazvai komu, srčani, moždani…’

‘DROGA’ POPULARNA NA ZRĆU VIŠE NIJE LEGALNA: Partijaneri se s njom masovno ‘pucaju’, ali sada će za to dobiti kaznu

Učestala uporaba klupskih droga dovodi do tegoba

Učinak nekih od klupskih droga može trajati satima. Recimo, metamfetamin može konzumenta “držati” i do 20 sati, a ovisnici mogu ostati budni i po par dana. Psihijatar objašnjava da se nakon početnog naleta euforije pojavljuje visoki stupanj agitacije čiji rezultat može biti nasilno i opasno ponašanje. Premda mnogi uvjeravaju da uporaba klupske droge “nije opasna malo za zabavu”, stvarno stanje je ipak malo drukčije. Česta uporaba može dovesti do moždanog ili srčanog udara, gubitka težine, pothranjenosti, nakupljanja vode u plućima pa čak i do smrti.

“Metamfetamin je droga s visokim adiktivnim potencijalom koja oštećuje neurone i dovodi do mentalnih oštećenja. Kod apstinencijskog sindroma javljaju se grčevi u trbuhu, gastroenteritis, glavobolja, letargija, problemi s disanjem, pojačan apetit i depresija”, objašnjava dr. Ćelić.

Ecstasy kao miljenik partijanera

Zbog svojih psihostimulativnih svojstava, najpopularnija klupska droga je ecstasy. Partijaneri tvrde da je to idealna droga jer “počinje djelovati već nakon 15-ak minuta, a drži do šest sati”. No, ecstasy krije opasnost jer, kako objašnjava liječnik, povećava broj otkucaja srca i krvni tlak, uzrokuje znojenje i širenje zjenica te razinu kateholamina u krvi.

Sve navedeno može dovesti do srčanog ili moždanog udara, ali i do zatajenja srca ili bubrega. Kratkoročno, zbog dehidracije može doći do zastoja srca, bubrega ili jetara, što na kraju može dovesti i do smrti. Osim toga, ova droga uništava moždane stanice koje oslobađaju serotonin.

Veterinarski anestetik sve popularniji

Jedna od najbrže rastućih klupskih droga je navodno ketamin, odnosno anestetik koji se rabi u veterini te se uzima na nos, rektalno ili injekcijom. Čelić objašnjava da ta droga povećava krvni tlak, otkucaje srca te mišićni tonus, a njeno djelovanje počinje za nekoliko minuta, dok učinak traje do sat vremena.

Predoziranje se može prepoznati po osvjećaju odvojenosti tijela i mozga, povraćanje, nemir i umor. Dan poslije konzumacije ketamina osoba može imati noćne more, osjećaj plutanja, smetnje vida i sluha, agitaciju i smetenost

HRVATSKI DILERI DOSJETILI SE NOVOG NAČINA ZA PRODAJU DROGE: Posebno su kreativni oni na obali

Internet učinio droge dostupnijima

Droge nisu bile nikada dostupnije nego danas u doba interneta. Psihijatar objašnjava da se najviže tzv. “darknet tržnica” nalazi na mreži koja se bazira na gusto umreženim “čvorovima”.

“Svaki taj čvor enkriptira podatke i šalje ih svim drugim čvorovima. Tako je nemoguće ući u trag korisnicima, za razliku od IP-adresa koje se mogu detektirati na klasičnom internetu”, objašnjava dr. Ćelić način dobave droge i skrivanja podataka. Čelić dodaje da dostava pošiljke s “narkotržnice” često završi na kućnom pragu. Spominje “uberizaciju dilanja” te aplikaciju sličnoj Uberovoj. U slučaju da imate šifru, dobit ćete drogu prije nego dostavu pizze.

Prema tvrdnjama britanskih analitičara u Londonu se može dobiti kokain za desetak minuta preko aplikacije za narudžbu droge. Zbog toga se narkotržište sve teže kontrolira, ali i borba protiv ovisnosti, govori Čelić.