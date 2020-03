HRVATSKI INFEKTOLOG OTKRIVA: ‘Pandorina kutija je otvorena. Podcijenili su ovaj koronavirus i sigurno neće skoro završiti. Mutirao je…’

Korona nije sezonski virus poput influence da se možete osloniti na onu “zatoplit će, pa će proći”. Ovo je virus koji se vrlo brzo i spremno razmnožava. Mutirao je i toliko se dobro adaptirao u organizam čovjeka da blokira primarnu obranu organizma, a to je stvaranje interferona koji bi nas trebao štititi upravo od ovakvih virusa, kazao je prof. dr. Miro Morović

Ugledni infektolog, prof. dr. Miro Morović, kazao je za Slobodnu Dalmaciju kako je Pandorina kutija otvorena, te da je krajnje vrijeme da društvene strukture koje se bave problemom koronavirusa u Hrvatskoj poduzmu sve moguće aktivne mjere.

“Ne znamo do kada će ovo trajati, ali sigurno neće skoro završiti. Zato je odgovorno ponašanje svih, od sustava do pojedinca, od presudne važnosti. Trenutačno smo u fazi akceleracije kada svaki dan posvuda imate novootkrivene slučajeve. Do kada će ova faza trajati, ne znamo, niti to itko može predvidjeti. Niti za onu fazu koja dolazi nakon ove kada dođe do usporavanja širenja virusa. Korona nije sezonski virus poput influence da se možete osloniti na onu ‘zatoplit će, pa će proći’. Ovo je virus koji se vrlo brzo i spremno razmnožava”, kazao je Morović za Slobodnu Dalmaciju.

‘Virus je mutirao. Nikako se ne može svrstati u kategoriju obične gripe’

Morović navodi kako su koronavirusi inače uobičajeni virusi koji uzrokuju probleme gornjeg i donjeg respiratornog sustava, poput prehlade, hunjavice, kašlja ili curenja nosa.

“Mi znamo kompletnu strukturu tog virusa, poznati su svi njegovi proteini i funkcija svakog od njih. Jer današnja medicina ima tehnologiju da ga detektira ‘u dušu’. Međutim, u ovom slučaju taj virus je mutirao i toliko se dobro adaptirao u organizam čovjeka da blokira primarnu obranu organizma, a to je stvaranje interferona koji bi nas trebao štititi upravo od ovakvih virusa. Zbog toga se korona nikako ne može svrstavati u kategoriju obične influence ili sezonskih virusa i svladavanje tog mehanizma bit će dugotrajan proces. Uostalom, treba se sjetiti koliko je vremena trebalo da se doskoči virusu HIV-a. Više od 30 godina”, navodi Morović.

‘Ne mislim da ćemo imati lijek u nekom bliskom razdoblju’

Napominje da lijekovi koji se sada iskušavaju, poput ovih za ebolu ili razne kombinacije koje se koriste kod HIV infekcija, eksperimentalni su pokušaji.

“Daleko je to od pravog rješenja, pogotovo od cjepiva. Od samog početka kad se pojavio, ovaj je virus bio prilično podcijenjen i to je činjenica. Podcijenili su ga čak i Amerikanci, i sada je tamo nastala panika, kao i u Italiji. To je glavni razlog zašto u ovom trenutku nemamo efikasan lijek protiv njega, i ne mislim da ćemo ga imati u nekom bliskom razdoblju. Na influencu smo bili spremni jer se pojavljuje svake sezone, imamo i iskustva s pojavom SARS-a ili MERS-a koji su vrlo slični koroni, ali treba priznati da nitko nije očekivao virus koji se ovoliko brzo i lako adaptira u ljudski organizam”, govori Morović za Slobodnu Dalmaciju.

‘Nitko ne može predvidjeti novo žarište. Jučer je to bila Italija, sutra može biti Hrvatska’

Što se tiče situacije u Hrvatskoj, Morović navodi kako je situacija ozbiljna i tako je treba shvatiti i tretirati.

“Rizično ponašanje, poput onoga da svaki pacijent sa sumnjom na koronavirus odlazi na hitnu ili ambulantu punu drugih ljudi, nikako nije preporučljivo. U ovoj situaciji, uz mjere koje propisuje sustav, izrazito je važno da se svaki pojedinac ponaša odgovorno. Ako postoji sumnja, odnosno simptomi poput vrućice ili neuobičajeno težeg disanja, on bi morao imati drugačiji put ulaska u zdravstveni sustav, a tu prije svega mislim na sklanjanje u samoizolaciju i praćenje. Krajnje je vrijeme da nam takve mjere postanu svakodnevne jer nitko ne može predvidjeti novo žarište koronavirusa. Jučer je to bila Italija, sutra može biti Hrvatska, navodi Morović.

