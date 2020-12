HRVATSKI IMUNOLOG ZGROŽEN ANTIVAKSERIMA: ‘Nema ni trunke tkiva ljudskih fetusa u tome. To je ravno gluposti’

‘Protiv predrasuda se možemo boriti samo zdravim informacijama. Nema ni trunke embrionalnog tkiva ljudskih fetusa u tome, to je ravno gluposti’

Virusni imunolog Stipan Jonjić za N1 je komentirao situaciju s epidemijom i najavljeni dolazak cjepiva, ističući kako su ga prilično zabrinuli i razočarali podaci prema kojima se 40 posto građana ne želi cijepiti, a 18 posto je uvjereno kako je u cjepivu čip. “Moramo puno učiniti svi – i pojedinci i vlada. Moramo sve učiniti da obuzdamo epidemiju. Lijeka za virus nemamo i jedino je rješenje cjepivo. Zato su rezultati istraživanja jako razočaravajući, jer nismo uspjeli prenijeti poruku ljudima.

‘Nijedna medicinska intervencija u čovječanstvu nije učinila koliko je učinilo cjepivo’

‘Kroz ovaj se izvještaj provlače informacije kao da je unutra čip, što je nevjerojatno. Govoriti o tome da je napravljeno na brzinu, a ono je vjerojatno sigurnije od većine cjepiva koja smo koristili u zadnjih 50-60 godina. Nijedna medicinska intervencija u čovječanstvu nije učinila koliko je učinilo cjepivo. Sada u doba moderne tehnologije, kada smo kadri napraviti cjepiva koja su minimalno štetna, nitko ne govori da nema nikakvih nuspojava, ali velika većina ljudi ih neće imati, a drugi će imati povišenu temperaturu i slično”, kazao je Stipan Jonjić.

Osvrnuo se i na onih 31 posto koji kažu da će pričekati da se drugi cijepe.

‘Ovo je opasna bolesti, to je sve osim obične prehlade’

“Svi moramo činiti sve da povećamo skupinu ljudi koji žele cjepivo, da bi došli do 70 posto procijepljenosti. Živimo u demokratskom društvu, moramo raditi ono što znamo. Istina je da cjepivo nije napravljeno na brzinu, no stvari danas idu brže nego ikada. Sigurnosne aspekte i protektivne, antivirusne znamo. Ovo je opasna bolesti, to je sve osim obične prehlade. Oni koji obole od teškog oblika Covida, ali i oni koji prođu lagane simptome nisu se riješili te bolesti, i tek kada riješimo pandemiju možemo otkriti kako korona ostavlja posljedice. Ne znamo kakve su dugoročne posljedice koje mogu utjecati na njihovu radnu i drugu sposobnost. Mladi ljudi, iznad 18, trebaju se cijepiti, jer tako štite sebe i starije, jer to nije bezopasna bolest, čak i za one koji jedva imaju simptome”, rekao je Jonjić.

Osvrnuo se i na kritike Crkve, sitičući kako kako se ne može sporiti pravo Crkvi da se bori za etiku i principe, ali pritom je podsjetio i na riječi katoličkog poglavara.

“Ljetos je papa Franjo apelirao na međunarodnu zajednicu da svi u svijetu trebaju imati jednaka prava na dostupnost cjepiva. Za brojne dijelove svijeta cjepiva koja se čuvaju na -80 stupnjeva neće biti dostupna. I u deklaraciji Papinske akademije za život stoji da se ne podržava upotreba bilo čega čije su porijeklo embrionalne stanice čovjeka, ali Akademija je rekla da ako nema alternative i prijeti velika opasnost velikom dijelu pučanstva onda se i crkva na neki način priklanja logici da je moguća pasivna suradnja zbog općeg dobra ljudi. Vjerujem da će Crkva to riješiti na najbolji način. Želimo svi skupa da nam Crkva pomogne da nam procijepljenost bude veća i da spasimo građane”, rekao je Jonjić, te dodao da se radi i o zabludi.

‘To je ravno gluposti’

“Američka je agencija zabranila eksperimente na stanicama, tkivima humanih fetusa, ali ta se zabrana ne odnosi na stanične linije koje su napravljene prije 40 i više godina. One su iz bubrega humanog embrija, što je uspio postići jedan istraživač u Nizozemskoj. Stanice humanog embrija odumru, a on im je ugradio sličan virus koji će se koristiti kao vektor i zato su te stanice postale besmrtne. Te se stanice koriste kao tvornice Sars-Cov 2 gena, odnosno kao vektori. Te su stanice korištene desetljećima i odigrale su važnu ulogu u genetskoj terapiji. Želim vjerovati da nema dvojbe, da nemamo pravo spočitati nikome da se bori za svoje principe“, pojasnio je i još jednom istaknuo:

„Protiv predrasuda se možemo boriti samo zdravim informacijama. Nema ni trunke embrionalnog tkiva ljudskih fetusa u tome. Radi se o stanicama koje su napravljene transformacijom s jednim virusom, jer bi inače odumrle nakon dan ili dva u kulturi tkiva. Inficirali su ih adenovirusom i sada se to koristi za pakiranje virusnog vektora koji je replikacijski defektan. Nema ni trunke bilo čega što je vezano uz humane viruse. To je ravno gluposti“, zaključio je.