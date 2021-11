Novootkriveni soj Omikron sve se više širi svijet, a u Hrvatskoj još nije potvrđen niti jedan slučaj. Stipan Jonjić, imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci, rekao je kako naši epidemiolozi skupljaju uzorke i sekvenciraju ih, a kada otkriju novi soj, to će biti objavljeno javnosti.

''Na temelju onoga što se vidi, a to je da se ta varijanta vrlo brzo širi u južnoj Africi i nekoliko europskih zemalja, ne bi bilo ništa posebno ako se uskoro pojavi u Hrvatskoj. Ako se varijanta širi brzo kao što to sada izgleda, a ne mora na kraju biti tako, onda mi moramo razmišljati o scenarijima koji podrazumijevaju puno strože mjere. Prije svega moramo se požuriti procijepiti što više'', rekao je Jonjić za RTL Danas.

Crni scenarij?

Neki znanstvenici govore kako bi ta nova varijanta možda mogla biti otpornija na antitijela koja smo stvorili infekcijom ili cjepivom, a na to upozorava i Jonjić te dodaje kako bi nam onda ostala stanična imunost, koja je otpornija na izmicanje virusa.

''Jedna od priprema treba biti pooštriti cijepljenje, pokušati doći do maksimuma. Sad se još važnije cijepiti se'', naglasio je Jonjić.

Staničnu imunost je virusu puno teže izbjeći, te imunolog kaže kako je logična potreba da se cijepimo jer za sada drugog lijeka nema.

''Ako se dogodi taj crni scenarij da virus izmiče kontroli, ja vjerujem da naši epidemiolozi razmišljaju o tim scenarijima i da su pripremni reagirati. Crni scenarij podrazumijeva da će naš bolnički sustav biti opterećeniji nego sada i sumnjam da bi se ijedan bolnički sustav mogao izdržati jedan takav udar, pogotovo jer mi nismo zaustavili ni širenje delta soja'', kazao je Jonjić.

U JAR-u su bolnice pune

Podsjetio je kako postoje univerzalna pravila koja se spremaju za takve crne scenarije.

''U datom momentu postoji nekoliko scenarija, od potpunog zatvaranja, cijepljenja i nekih drugih, ali to prepuštam epidemiolozima. Virus nas je puno puta iznenadio, bilo bi lijepo kad bi nas sad iznenadio da ne bude tako jako zarazan. Međutim u JAR-u on se širi dosta brzo, bolnice se pune, ja se skoro ne usudim prepričati što sam pročitao. Nije dobro previše špekulirati, no ni ignorirati'', rekao je imunolog.