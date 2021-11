Govoreći o pojavi novog opasnog soja koronavirusa, Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med., imunolog s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, rekao je večeras u HTV-ovom središnjem Dnevniku da trebamo biti oprezni oko omikrona, ali da za sada nema dovoljno podataka za bilo kakvu paniku, javlja HRT.

Istaknuo je da čak postoje indicije da omikron nije puno više patogen nego delta varijanta te je izrazio uvjerenje da bi kraj pandemiji mogao doći iduće godine.

"Ja mislim da se trebamo pribojavati, ili bolje reći - trebamo biti oprezni, ali mislim da za sada nema dovoljno podataka za bilo kakvu paniku. To je vrlo važna stvar jer nakon današnjeg buma informacija imam dojam da se stvara panika", rekao je Jonjić.

Gore od delte?

Dodao je da se čini da mutacije u slučaju omikrona poboljšavaju širenje virusa. "Ako je to točno, možemo očekivati nešto poput delte ili možda gore od delte. To moramo tek vidjeti", rekao je Jonjić te naveo da ne znamo što se dogodilo s drugim silnim mutacijama i koliko će one utjecati na patogenezu virusa i bolest koju virus izaziva.

Jonjić je objasnio da virus, kad se replicira u imunodeficitnoj osobi, tj. osobi koja nije u mogućnosti razviti imuni sustav, nije izložen selekcijskom tlaku i sve što uspije replicirati ostaje.

"I to se događa ako je veliki bazen necijepljenih, a još gore ako je taj veliki bazen imunodeficitnih. Kao što znamo, u tom dijelu Afrike (omikron je najprije identificiran u Južnoafričkoj Republici, op. a.) ima jako puno ljudi koji boluju od AIDS-a i to bi mogao biti jedan potencijalni razlog", rekao je Jonjić.

Vjeruje da ćemo cijepljenjem imati zaštitu

Jonjić je naglasio da nismo ostali nezaštićeni ako protutijela ne budu tako efikasna.

"Mi, naime, imamo drugi dio imunog sustava, to je stanična imunost, koja potpuno drukčije prepoznaje te virusne proteine, dijametralno suprotno, nema blage veze s ovim, i virusu je puno teže izbjeći imunu kontrolu posredovanu staničnom imunošću. Tako da sam ja skoro siguran, odnosno želim vjerovati da ćemo cijepljenjem i dalje imati zaštitu i od ovog soja virusa", rekao je Jonjić.

Upozorava da treba vidjeti što se događa s drugim dijelovima virusnog genoma, koliko su druge mutacije utjecale na njegovu patogenost. "Jer to može biti eventualno i u korist ljudi, odnosno, možda se takav virus ne pokaže toliko patogenim, čak ima indicija da nije puno više patogen nego što je to delta", rekao je Jonjić.

Jonjić je rekao da nećemo brzo dočekati kraj pandemije "u smislu - škarama ćemo presjeći i nestat će virus" te da ćemo biti sretni ako dočekamo mogućnost uspostave endemije.

"Virus će perzistirati, ali mi ćemo kroz cijepljenje i druge modalitete, naravno, i kroz lijekove koji dolaze i koji će doći, moći se štititi, moći imati normalan život. Tako da ja vjerujem da bi se taj kraj mogao dogoditi tijekom iduće godine", rekao je Jonjić za HRT.