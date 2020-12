HRVATSKI IMUNOLOG: ‘Koronavirusa se vjerojatno nećemo riješiti nekoliko godina, ali uz cjepivo bismo iduće godine mogli normalno živjeti’

‘Vjerojatno se nećemo tako lako riješiti ovog virusa u nekoliko godina, ali kombinacijom cjepiva i drugih preventivnih mjera mislim da bismo mogli tijekom iduće godine ponovno zaživjeti normalan život’

Prof. dr. sc Stipan Jonjić, imunolog s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, izjavio je za HRT da se koronavirusa vjerojatno nećemo riješiti nekoliko godina te da je cjepivo trenutno jedino rješenje za borbu protiv pandemije.

“Svi se nadamo da će cjepivo biti dostatno za obuzdavanje epidemije. Vjerojatno se nećemo tako lako riješiti ovog virusa u nekoliko godina, ali kombinacijom cjepiva i drugih preventivnih mjera mislim da bismo mogli tijekom iduće godine ponovno zaživjeti normalan život. Cjepivo je jedini način, u odsutnosti lijeka za virus, da se globalno borimo protiv ove pandemije. Zato se svi tomu veselimo i nadamo se da se neće dogoditi neko veliko iznenađenje i mislim da neće”, rekao je Jonjić u emisiji HRT-a Studio 4.

Važnost cijepljenja

Govoreći o procijepljenosti, rekao je da je ona veća to je bolje te da barem 70% treba postići da se može računati na kolektivnu imunost. “Hrvatska bi to mogla postići, smatra. Javno zdravstvo, znanstvenici, medicinari, svi trebaju podsjećati građane da je cjepivo bitno i ključno da se zaustavi pandemija”, dodao je.

“Znatan dio populacije ne percipira važnost cijepljenja. Očito nismo dobro komunicirali, kako god mislili da jesmo. Da jesmo, onda bi ljudi bili svjesni da je velik broj zaraznih bolesti uklonjen cjepivima i zahvaljujući njima i relativno dobro živimo u svijetu zahvaljujući cjepivima. Cjepiva su najvažniji alat koji je medicina izmislila za nadzor nad zaraznim bolestima. Vjerujem da ćemo dostići razinu od 70% procijepljenosti”, rekao je Jonjić.

Jonjić je objasnio da se zna već 15 godina da se primjena RNK za neki gen može iskoristiti za cjepivo. “Istina je da se to prvi put koristi na ljudima no to je cjepivo prošlo sve faze istraživanja. Nadzire se kako se ne bi dogodilo nešto nepredviđeno. Što se tiče sigurnosti tehnologije cjepiva, ono je među najsigurnijim ikad napravljenima. Zna se da unos strane tvari, pa tako i RNK, može dovesti do upalne reakcije i u ovom slučaju ona je dobro došla jer počinje imuni odgovor putem kojim mi stvaramo protutijela”, rekao je Jonjić te dodao da su faktori rizika jakih nuspojava mali.

