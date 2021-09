Hrvatski imunolog Zlatko Trobonjača gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o početku školske godine, virulentnosti delta varijante i cijepljenju.

Kazao je da će se vjerojatno dogoditi da će ovaj 4. val biti manjeg intenziteta nego 2. i 3., posebno što se tiče hospitalizacija, težine bolesti i smrtnosti. Istaknuo je i kako je moguće da rezultat delta varijante bude veći broj hospitalizacija u odnosu na alfa varijantu, koja je bila virulentija od originalne wuhanske varijante.

“Radi se o evoluciji po kojoj virus postaje virulentniji iako to nije u skladu s virusnom evolucijom, trebao bi biti manje virulentan, međutim s obzirom na relativno slabu virulentnost općenito ovog virusa, gdje je smrtnost relativno mala, oko 2%, s obzirom na tako malu smrtnost može se dogoditi da virulentnije varijante pobjede. Ja vjerujem da će hospitalizacije rasti, ali ne u onoj mjeri kao u 2. i 3. valu. Imat ćemo i teže slike pogotovo kod ljudi koji imaju druge dijagnoze, u njih možemo očekivati teže kliničke slike, sada u kojoj mjeri će to ići… Broj ljudi na respiratorima će rasti i dalje i kada on naraste na neku mjeru da postane opterećenje za zdravstveni sustav morat će se donijeti stože epidemiološke mjere kako bi se smanjio priliv ljudi u bolnice kako bi se omogućilo da zdravstveni sustav funkcionira”, kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

'Bilo slučajeva gripe'

Govorio je i gripi, kazavši da mi ne stječemo imunitet protiv gripe samo preboljenjem nego i cijepljenjem i to kumuliramo imunitet svakogodišnjim cijepljenjem protiv nekoliko varijanti.

"Lani je vjerojatno bilo nekakvih slučajeva gripe, virus je ostao u populaciji no to nije bio fokus zbog Covida. Nemojte zaboraviti da je najveći postotak populacije cijepljen protiv gripe upravo lani, to je jedna stvar. Same mjere koje sprječavaju širenje Covida, sprječavaju i širenje gripe i to puno efikasnije, naime reprodukcijski broj gripe je zanačajno manji nego kod Covida. Ipak, virus je ostao u populaciji i on će se pojaviti i pojavio se ove godine, vjerujem da će se naši ljudi i ove godine cijepiti protiv gripe kao i lani.

Doduše cjepivo ne djeluje tako efikasno, djeluje na razini od 50%, drugim riječima imate duplo manju šansu da ćete dobiti gripu i u populaciji značajno smanjuje broj ljudi koji će dobiti gripu. Ne bi bilo dobro da paralelno imamo epidemiju gripe i covida jer oba virusa prilično iscrpljuju organizam”, rekao je.

Početak školske godine

Na pitanje oko početka školske godine, rekao je da delta virus sam po sebi povećava mogućnost hospitalizacije za dvostruko jer je virulentniji prema tome on će sigurno izazivati i teže kliničke slike, iako one među djecom nisu učestale.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Postoji mogućnost da cijepimo populaciju od 12 do 16 godina iako smo se koncentirsli na cijepljenje te populacije, samo ako imaju druge dijagnoze zbog čega su rizičniji. Može se dogoditi da djeca iz škole donesu virus i onda se iz obitelji razbole starije osobe koje mogu imati težu kliničku sliku. Svakako će se bolest više širiti. Ja stalno zagovaram činjenicu da mi moramo kompletno društveno funkcionirati u stanju epidemije koliko nam zdravstveni sustav dozvoljava. Mi moramo dozvoliti društvu da živi i radi koliko god nam epidemija dozvoljava. U ovom trenu dozvoljava, no porast nas upozorava da bi brojevi mogli i dalje rasti. Ja očekujem da će hospitalizacija rasti i u tom kontekstu, djeca nisu sada važna u tom smislu da mogu teže obolijevati, ali mogu prenositi bolesti. Mi moramo omogućiti da nastava ide uživo, naravno uz praćenje epidemijskih posljedica.

Što mi radimo djeci kroz online nastavu, praktički već drugu godinu, to ni sami ne znamo. To je veliki eksperiment nad djecom koji mi moramo provoditi zbog javnozdravstvenog aspekta. Kakve će to posljedice imati, to ćemo tek vidjeti”, kazao je.

Nije za ograničavanje kretanja

Za covid potvrde kaže kako bi ih trebalo uvesti jer su ljudi preuzeli određeni rizik, a nemaju koristi.

"Nisam za to da se ljudima ograničava kretanje. Ja sam za da se svima dopusti kretanje, ali ne na isti način nego da oni koji imaju covid potvrde mogu posjećivati kina, koncerte, ali za one koji nisu cijepljeni postoje brzi antigenski testovi koje moraju napraviti na licu mjesta. Vidimo u nekim zemljama da su one odigrale važnu ulogu. Kada su uvedene, vidimo da je Francuska naglo povećala procjepljenost, imaju preko 70% cijepljenih u odnosu na 50% prije dva mjeseca. Covid propusnice jesu metoda kojom država može ponukati građane da pristupe cijepljenju. Kada bi se uvele covid propusnice ili kada bi se zahtijevalo testiranje mislim da bi ponukalo ljude da se cijepe, ne bi bili prisiljeni, nije im ograničeno kretanje, ali bili bi ponukani”, zaključio je Trobonjača.