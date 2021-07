Prof. dr.sc. Pero Lučin, predstojnik Zavoda za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, rekao je večeras za HRT da je u Britaniji procijepljeno 55 posto ukupne populacije, ali kako smatra da je u Velikoj Britaniji pobijedila politička argumentacija nad znanstvenom.

"Priključio bi se mišljenju 12 tisuća znanstvenika koji su potpisali apel da se ne ide s ovakvim brzim i naglim otvaranjem. Odluka je politička, a rizici su veliki i mislim da je došlo do toga da je lakše da se veliki broj ljudi izloži opasnom virusu, gdje će najvjerojatnije svaki deseti imati poteškoća, nego da se izložimo cjepivu gdje će možda komplikacija biti na jednom od dvjesto ili jednom od 300 tisuća ljudi", rekao je.

Stvaranje novih mutantnih sojeva

Ističe da će izlaganjem velikog broja ljudi virusu doći će do poticanja stvaranja novih mutantnih sojeva jer će se virus širiti među velikim brojem ljudi. "S naše strane dolazi do zabrinutosti, zato što će sigurno doći do izvoza virusa", ustvrdio je i naglasio da je osobna odgovornost veoma važna te da se rat s ovim virusom može jedino dobiti kolektivnim i dobro organiziranim postupanjem.

"Velika je odgovornost na mladima koji su više izloženi virusu. Oni u velikoj većini prebole bolest bez većih poteškoća, ali ne treba se zaboraviti to da se ne zna kako će reagirati na bolest. Oni će proširiti bolest svojim roditeljima, susjedima i prijateljima koji su na žalost u velikom broju još uvijek ne cijepljeni", naglasio je.

Zabrana masovnih događaja

Lučin smatra da treba zabraniti masovne događaje te je naglasio da je veliki rizik u okupljanjima na zatvorenim prostorima, ali i na otvorenim. Na pitanje zašto se ljudi ne cijepe, Lučin je rekao kako mu to nije jasno. Kako kaže, prošle godine su ljudi jedva čekali da se pojavi cjepivo i bili su jako zabrinuti, a ove godine imamo cjepivo i veliki dio ljudi se ne želi cijepiti.

"Svi imunolozi na zavodu su cijepljeni, prema tome nema straha od cijepljenja. Čini mi se da smo kao u utakmici u kojoj vodimo 2:1, zabili autogol i s neizvjesnošću čekamo kraj i produžetke gdje će se cijela agonija nastaviti. Pozivam sve da smognu snagu i odu se cijepiti jer cjepiva su sigurna i ona su puno naprednija od onih s kojima smo iskorijenili neke bolesti davno prije", istaknuo je Lučin.