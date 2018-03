HRVATSKI GRADOVI KOJI RASTURAJU U RASTU ZAPOSLENOSTI: ‘Ljudi stalno dolaze, ali i dalje nam fali radne snage’

Gradonačelnici gradova koji bilježe pozitivne trendove kažu da se to događa zbog njihovi mjera i programa. Ipak, smatraju da bi Vlada trebala poduzeti neke korake.

Prema podacima HZMO-a kojeg je analizirala ekipa s portala Gradonačelnik.hr, hrvatski grad s najvećim rastom zaposlenih u 2017. godini bio je Vodnjan u kojem je došlo do rasta broja osiguranika (time i zaposlenih) od 19,83 posto u zadnjih godinu dana.

Taj je istarski grad prošlu godinu završio s brojem od 1245 prijavljenih osiguranika po osnovama koje znače i zaposlenost dok je taj broj na kraju 2016. godine iznosi 1039 osiguranika.

Proveli niz mjera i programa

Paralelno s time, Vodnjan je u top 10 gradova s najvećim dugoročnim rastom zaposlenosti s obzirom na to da u periodu od 2013.-2017. godine bilježi rast od 90,78 posto, piše portal Gradonačelnik.hr.



U vodstvu Grada kažu kako su zadovoljni tim pokazateljima s obzirom na to da su proveli niz mjera i programa s ciljem stvaranja povoljne investicijske klime i otvaranja novih radnih mjesta istovremeno pokušavajući unaprijediti perspektive za život mladih u Gradu.

‘Isto tako, uz efikasan rad gradske uprave uspjeli smo maksimalno pojednostaviti i ubrzati rješavanje potrebne prostorno-planske dokumentacije, rješavanje građevinskih dozvola te ostale potrebne dokumentacije za gradnju novih poslovnih pogona i objekata i zato me posebno veseli da se u Gradu Vodnjanu i dalje realizira niz javnih i privatnih poslovnih investicija i to zasigurno potvrđuje pozitivnu poslovnu klimu proteklog i ovog razdoblja’, rekao je gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović.

Novalje najbolje među manjim gradovima

Ipak, gradonačelnik naglašava da se pozitivni rezultati ne odražavaju uvijek u prihodima grada te apelira na Vladu da hitno provede porezne reforme na način da dio prihoda PDV-a i poreza na dobit pripadne i jedinicama lokalne samouprave, odnosno ostane tamo gdje se i stvara.

Nakon Vodnjana, koji suvereno vlada vrhom ove ljestvice, najveći rast zaposlenosti u prošloh godini ostvarile su Vodice (13,84 posto), Sveta Nedelja (13,84 posto), Nova Gradiška (11,87 posto) te u Solinu (9,62 posto).

U kategoriji malih gradova, odnosno onih do 5000 stanovnika, najveći rast zaposlenosti bilježi Novalja koja. Gradonačelnik Novalje, Ante Dabo, vjeruje kako je to pokazatelj da je NOvala jedna dinamična i prosperitetna zajednica te da će njenom razvoju doprinijeti i 8 milijuna kuna vrijedan poduzetnički inkubator. ‘Ne samo da imamo dobru demografsku situaciju i da nam mladi, za razliku od većine drugih gradova, ne odlaze, već imamo i mehanički prirast – ljudi se doseljavaju, a i dalje nam nedostaje radne snage u gotovo svim djelatnostima, od građevine do turizma’, tvrdi Dabo za Gradonačelnik.hr.