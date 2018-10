HRVATSKI GRAD UVEO ZNAČAJNE MJERE ZA PRIVLAČENJE LIJEČNIKA: ‘Za naše subvencije zaprimili smo 40 zahtjeva’

‘Želimo dati ponudu zbog koje bi liječnici odabrali upravo ovaj kraj. Nama je bitno da naše ambulante opće medicine, bolnički odjeli, naše službe u sanitetu imaju liječnički kadar koji svima nedostaje, pa i u našoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Kada biraju, želimo da im to bude poticaj da dođu upravo k nama’, poručuju iz Bjelovarsko-bilogorske županije

Kako bi zadržali, ali i privukli liječnike u bjelovarsko-bilogorski kraj tamošnja županijska vlast s liječničkim strukovnim udrugama i komorama osmislila je tri mjere. Riječ je o subvencioniranju kamate na stambene kredite, troškova podstanarstva te subvencioniranju stručnog usavršavanja.

“Želimo dati ponudu zbog koje bi liječnici odabrali upravo ovaj kraj. Nama je bitno da naše ambulante opće medicine, bolnički odjeli, naše službe u sanitetu imaju liječnički kadar koji svima nedostaje, pa i u našoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Kada biraju, želimo da im to bude poticaj da dođu upravo k nama”, kaže župan Damir Bajs.

Ujedno ističe kako u tom kraju nedostaje 30 liječnika, a da je dosad zaprimljeno 40 zahtjeva liječnika.

Što od mjera zanima liječnike?

“Najviše ih trenutačno traži subvencioniranje podstanarstva što je do dvije tisuće kuna mjesečno. Ukupan iznos potpora može biti do gotovo jedne četvrtine plaće liječnika, jer moramo dati ozbiljnu financijsku ponudu da oni koji već rade u našoj županiji tu i ostanu, a oni liječnici koji razmišljaju o prvom poslu ili o njegovoj promjeni dođu upravo k nama. Nama je ključni element što je uvjet naših potpora jednostavan – da se radi na području županije, u našim zdravstvenim ustanovama. Ključno je da je to trajna mjera”, pojašnjava Bajs za Večernji list.

Kad su bolnički objekti u pitanju, Bjelovarsko-bilogorska županija ima i one iz 18. 19. i 20. stoljeća, a cilj im je da oni uđu u sadašnjost. Stoga grade i novu bolnicu. Budući kad su bolnički objekti u pitanju za koju je dosad izdvojeno 160 milijuna kuna. No, prema Bajsovim riječima, niz je investicija i europskih projekata pomoću kojih se obnavljaju domovi zdravlja.

“Očekujemo da će sve ambulante biti obnovljene, to se najvećim dijelom radi europskim novcem. Želimo da ambulante, bilo u ruralnom području bilo u gradovima, imaju istu kvalitetu, da prostor bude u izvrsnom stanju, da naše čekaonice imaju klima-uređaje, televizore, novi namještaj, a naši će liječnici dobiti novu opremu i tehniku”, zaključio je Bajs.