HRVATSKI GRAD U KOJEM SE PARKOVI NOĆU PRETVARAJU U RAJ ZA NARKOMANE: ‘Vidio sam djecu koja se ne znaju obući’

Dok su škole nemoguće i roditelji zabrinuti, pulski parkovi noći postaju mjesta gdje se lako i jeftino mogu nabaviti ecstasy i speed, no i opasnije droge

Roditelji u Puli su očajni, ali i u panici jer se u ovom istarskom gradu, inače drugom gradu u Hrvatskoj po liječenim ovisnicima, srednjoškolci sve više drogiraju. Pulski roditelji sada su suočeni s lako dostupnim i sve jeftinijim drogama za kojima posežu njihova djeca. Kako javlja RTL, djeca konzumiraju različite opijate pa se tako tu “vrte” ecstasy, speed, ketamin i osvježivači zraka. Dok su škole nemoguće i roditelji zabrinuti, pulski parkovi noći postaju mjesta gdje se lako i jeftino mogu nabaviti ecstasy i speed, no i opasnije droge. Puljanin Toni Turković s drogom je počeo eksperimentirati iz znatiželje pa zaglavio dva desetljeća u paklu droge.

“Pitaju me zašto mi se tako tresu ruke. I dosta se znam znojiti. I ja njima kažem uvijek da je to posljedica drogiranja i da u cijelom tom periodu tog mog 20-godišnjeg drogiranja nikad više ja neću biti ja koji sam bio nekada kad sam se bavio kao klinac sportom”, govori Toni.

POŠAST HARA ZEMLJOM: Djeca kupuju nove legalne droge od kojih se izbezume i mogu umrijeti, otkrivamo kako će se to spriječiti!

HRVATSKI DILERI DOSJETILI SE NOVOG NAČINA ZA PRODAJU DROGE: Posebno su kreativni oni na obali

‘Droge koje razaraju mozak’

Danas su na tržištu mnogo razornije droge, a između ostalog, mogu se nabaviti i preko interneta. Jedna od takvih razarajućih droga je primjerice DMT, no koban je i osvježivač zraka. Toni tvrdi da su to danas droge koje “razaraju mozak”. “Vidio sam djecu od 19-20 godina koja pišaju u krevet, ne znaju se obući. Doslovno ih moraš učiti iznova živjeti život”, nastavlja bivši ovisnik.

U pulskim školama postoje edukacije o prevenciji ovisnosti, no na njima se uvijek pojavit dva do tri roditelja. Filip Zoričić, ravnatelj pulske gimnazije stanje smatra alarmantnim pa poziva roditelje da ne guraju više glavu u pijesak. “Zna se kako droga dolazi na ulice, kako se ona provodi, prodaje, kako se podmeće i tako dalje. Dakle kućni odgoj i sustav moraju zaista biti jedno u tom smislu i mi kao država moramo tome stati na kraj, a škola je jedan od tih faktora koja to može spriječiti svojim alatima”, govori ravnatelj Zoričić.

NA ULTRI U SPLITU SE ‘PUCALI’ NOVOM DROGOM: Daje se životinjama za smirenje, a posljedice ovog opasnog opijata su zastrašujuće

NA HRVATSKE ULICE STIGLE NOVE DROGE: ‘Sve više mladih uzima Galaxy zbog kojeg dolazi do pomračenja uma’