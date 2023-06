Makarska je odavno postala sinonim za divlju gradnju, bezobzirnu betonizaciju i nekontroliranu stanogradnju. Iako su izmjene prostornog plana već u tijeku dvije godine, gradnja i dalje ne prestaje, gotovo da nema nijednog slobodnog komada zemlje.

Vinka je stigla u Makarsku prije 20 godina, no sada je na odlasku.

"Kupila sam stan u Makarskoj, ali sad ću ga prodati jer ovdje više nije kao što je nekad bilo. Previše se gradi, nema one duše dalmatinske. Kad ne mogu sedmi i osmi mjesec doći tu uživati, nego se moram svađati gdje da stavim ručnik, onda nemamo što pričati", rekla je za N1 Vinka Maja iz Švicarske, koja je u Makarsku došla prije 20 godina, ali sad će otići.

Nelojalna konkurencija prema lokalnom stanovništvu

I gradska vlast je shvatila da je situacija ondje neodrživa.

"Možda to najbolje pokazuje činjenica da e-visitor pokazuje jedne brojeve, međutim naši podaci nam pokazuju da imamo otprilike 10.000 kreveta u gradu, a od toga je samo nekih šestotinjak prijavljeno u komercijalne svrhe, što znači da nekih 9000 kreveta pokazuje nelojalnu konkurenciju lokalnom stanovništvu", izjavila je dogradonačelnica Makarske Antonia Radić Brkan (SDP), a na njene se riječi nadovezao i gradonačelnik Makarske Zoran Paunović (SDP):

"Vi u službenim evidencijama imate puno manje stanova nego je to stvarno stanje na terenu. I ta diskrepancija između statističkih podataka koje imamo mi i koji su stvarno na terenu je zapravo zaista frapantna. Imate još puno gore podatke u kojima vidite da je to crno tržište u Makarskoj. U zimskim mjesecima imate potrošnju vode otprilike 100.000 metara kubnih, do recimo u kolovozu 800.000. Dakle omjer, je 1:8."

Gradonačelnik traži podršku Ministarstva turizma i sporta u rješavanju izazova

Gradonačelnik Paunović poslao je dopis Ministarstvu turizma i sporta.

"U Ministarstvu su takva i slična problematika u turističkim destinacijama u Hrvatskoj već ranije prepoznata te adresirana kroz sveobuhvatnu reformu turizma. Novim Zakonom o turizmu će župani, gradonačelnici i načelnici dobiti niz dodatnih alata za upravljanje destinacijom, ali i puno veću odgovornost. Zadovoljni smo što sve veći broj lokalnih čelnika, kao i župana, prepoznaje da je nužan zaokret prema održivosti. Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac je na nedavno održanoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija predstavila je Zakon županima, koji su izrazili zadovoljstvo Zakonom te naglasili kako je upravljanje razvojem turizma nužno želimo li i dalje biti uspješna turistička destinacija", poručili su iz Ministarstva pa dodali:

"S obzirom na činjenicu da broj gostiju svake godine raste, a resursi su ograničeni, klimatske promjene sve izraženije, a lokalno stanovništvo, uz pozitivne, sve više osjeća i negativne posljedice razvoja turizma, cilj Zakona i jest stvoriti okvir za upravljanje razvojem turizma na temelju podataka i prilagoditi taj razvoj resursima koji su na raspolaganju u pojedinim destinacijama, bez narušavanja kvalitete života lokalnog stanovništva."

Lokalne samouprave dobivaju ovlasti u upravljanju turizmom i ekološkim doprinosom

Upravo će na temelju Plana upravljanja, predstavnička tijela jedinica regionalne i lokalne samouprave moći donijeti odluke koje se odnose na broj i vrstu ugostiteljskih i smještajnih objekata, kao i odluku o uvođenju ekološkog doprinosa koji će moći naplaćivati upravo lokalne samouprave, primjerice uz turističku pristojbu za goste koji su smješteni u destinaciji, ali posebno važno, i za jednodnevne posjetitelje.

"Iznose će odrediti svaka lokalna samouprava za sebe, no propisat će se da ta sredstva moraju biti strogo namjenska i usmjerena na smanjenje ekološkog otiska turizma i unaprjeđenje okolišnih uvjeta", zaključuju u Ministarstvu turizma i sporta.