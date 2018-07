HRVATSKI GRAD KOJI IMA PLAN: Dobit ćete 100 tisuća kuna ako želite kupiti kuću u ovoj idili; ‘Prazna kuća je umiranje grada’

Dok Vladina radna skupina za demografiju tek zasijeda da bi se možda za godinu-dvije pojavile neke konkretne mjere, lokalna vlast u gradu Vrbovskom odlučila je sama naći rješenje i potaknuti useljavanje. Gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić objasnio je za Net.hr kako će pokrenuti sufinanciranje kupovine kuća onima koji žele raditi i živjeti u tom kraju

Grad Vrbovsko je odlučio da neće čekati velike odluke i projekte s nacionalne razine za spas demografske slike, nego će sami od sebe pokušati preokrenuti trend u vlastitom “dvorištu”. Upravo se priprema projekt koji bi trebao profunkcionirati od 1. siječnja 2019.: želi se s jedne strane oživjeti napuštene kuće a s druge strane dovesti mlade obitelji koje žele graditi svoju budućnost usred Gorskog kotara.

Pojednostavljeno rečeno, grad Vrbovsko bi sufinancirao kupnju kuća na području Vrbovskog bespovratnim sredstvima, do 100 tisuća kuna, ako bi obitelji bile spremne raditi i živjeti na području Vrbovskog. Sada su u fazi prikupljanja podataka, s jedne strane evidentira se broj nekretnina koja su prazne i vlasnici ih ne uspijevaju prodati, u užem prodručju Vrbovskog ali i okolici, a s druge strane želi se evidentirati stvarni interes, ima li mladih obitelji koje zanima život u Vrbovskom.

“Plan je zbrinuti godišnje oko 10 obitelji. Naravno, nećemo zanemariti ni one obitelji koje već žive i rade u Vrbovskom a sada su podstanari, ali želimo vidjeti ima li interesa i iz drugih dijelova Hrvatske”, objašnjava za Net. hr gradonačelnik Vrbovskog, nezavisni Dražen Mufić.

Solinde kuće u centru za 30 tisuća eura

Posebno želi naglasiti da će kriteriji biti pažljivo razrađeni i da će cijeli postupak biti maksimalno transparentan. “Ne želimo nikakve sumnje oko cijelog postupka. Želimo da projekt bude maksimalno afirmativan i da ne bude nikakvih zloupotreba ni sa koje strane. Cilj je oživjeti Vrbovsko, donijeti pozitivan trend, motivirati ljude da dođu ovdje, ali da bi se projekt nastavio iz godine u godinu, ovaj početni mora biti besprijekorno pripremljen. Nema mjesta za muljaže.”

Znači li to da u Vrbovskom ima mnogo praznih kuća koje ne uspijevaju naći nove vlasnike? Jesu li stare ili odmah upotrebljive za stanovanje?

“Samo u užem gradskom krugu u ovom trenutku ima 30 kuća na prodaju, a da ne govorimo o okolnim naseljima. Nemojte zaboraviti da se Vrbovsko prostire na vrlo širokom području i obuhvaća još 63 naselja. Krećemo od užeg gradskog kruga, a tu ima vrlo solidnih kuća s okućnicom koje se u ovom trenutku prodaju za cijenu do 30 tisuća eura”, kaže Mufić. No, uključenje grada neće stati samo na sufinanciranju kupnje kuće nego se nastavlja i dalje: energetsku obnova kuća u Vrbovskom za mlade obitelji preuzima grad u potpunosti.

Jedini grad u Hrvatskoj koji je kupovao tvrtke u stečaju

Naravno, u gradu su svjesni da će ovim projektom možda podići i cijene u prvom valu, ali nadaju se da će i prodavači nekretnina shvatiti da im je to kratkog daha. Ključni uvjet za uključivanje grada u sufinanciranje i financiranje jest zapošljavanje na području Vrbovskog, a to je Vrbovsko već – u značajnoj mjeri – riješilo. Ima slobodnih radnih mjesta, a gradonačelnik Mufić najavljuje da će se još otvarati novih radnih mjesta. Prije svega u drvnoprerađivačkoj industriji.

“Mi smo jedini grad u Hrvatskoj koji je kupovao tvrtke u stečaju na svom području. Kupili dvije velike tvrtke koje su zapošljavale oko tisuću ljudi i to se pokazalo ispravnim potezom. Nakon toga smo dovodili investitore i dizali te tvrtke. Evo, upravo ulazi investitor s 90 milijuna eura i zapošljava se 270 novih radnika.”, najavljuje Mufić.

Radi se o kupnji DIP-a Vrbovsko, drvnoprerađivačkog diva, za kojeg je grad našao strateškog investitora, tvrtku Cedar, te se nakon obnove pogona posao počeo širiti i razvijati. 2014. grad je kupio i tvrtku Poljoprerada, bivše Sljeme, zapravo kompleks farmi, i za pojedine segmente kompleksa tražili su se investitori.

Za projekt sufinanciranja kupovine kuća grad Vrbovsko planira godišnje izdvojiti oko milijun kuna, a na pitanje odakle Vrbovskom milijun kuna, gradonačelnik odgovara “da ih ima u gradskom proračunu”.

Sve su smislili sami

“Samo se radi o pametnom raspolaganju. Dio će ići na obnovu infrastrukture, a dio želimo uložiti u – ljude.” Na pitanje odakle mu inspiracija za projekt “punjenja praznih kuća”, je li možda slijedio neki inozemni primjer ili se radi o nekom “konzaltingu” u okviru državnog najavljivanja mjera za borbu protiv demografskog sloma, Mufić se smije:

“Nema tu nikakvih savjeta “s visine”, ili inozemnih primjera, samo naš život u Vrbovskom, samo to što gledamo svojim očima. Ja živim svaki dan s tim. Meni ne može biti cilj prazna kuća, to je umiranje grada, ovog kraja. Moramo naći načina oživjeti kuće. To je sve. Imam ja još mnogo ideja, ali nemamo dovoljno novaca u gradskoj blagajni.”

Sve informacije o projektu i svi uvjeti natječaja biti će predstavljeni na web stranici grada Vrbovskog. Do 1. studenog trebala bi biti donesena odluka i riješeni svi detalji. A u 2019. grad Vrbovsko se nada da će dobiti 10 novih obitelji sa stalnom adresom i uhodani model koji će motivirati i druge da razmotre bi li možda svoju budućnost potražili u tom mirnom i tihom kraju.