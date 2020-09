HRVATSKI FIZIČAR U SEKUNDI RAZBIO NAJNOVIJU TEORIJU ZAVJERE O COVIDU-19: Evo zašto na medicinskoj opremi iz 2018. stoji ta oznaka

Znanstvenik Saša Ceci reagirao je na objavu koja se počela širiti Facebookom te je jednoj od onih koji su je podijelili pojasnio kako je Svjetska zdravstvena organizacija u travnju ove godine donijela odluku da se sva starija oprema koja se može iskoristiti za liječenje koronavirusa označi oznakom COVID-19

Poznati hrvatski znanstvenik, fizičar Saša Ceci, na Facebooku je razbio najnoviju teoriju zavjere vezanu uz epidemiju koronavirusa. Naime, na društvenim mrežama su osvanule fotografije baze podataka Svjetske zdravstvene organizacije, u kojoj je navedena medicinska oprema iz 2018. godine, uz koju stoji oznaka COVID-19.

Među onima koji su tu objavu podijelili na Facebooku je i izvjesna Ivana Strmotić koja se pitala kako je moguće da na opremi iz 2018. stoji oznaka COVID-19, a epidemija je, kako joj i naziv sugerira, krenula krajem 2019. Ceci je ponudio jednostavan odgovor te usput “poklopio” teoretičare zavjera.

“Draga Ivana, kad čovjek nešto jako želi pronaći, on to vidi i tamo gdje toga nema. U znanosti je to normalan i čest slučaj jer su i znanstvenici ljudi. Zato znanstveni članci i idu na peer review. Ne da se vidi jesu li pogrešni. To nitko od tih recenzenata, peer reviewera ne može znati. Idu zato da drugi znanstvenici provjere je li autor vidio nešto čega zapravo nema. Molim te stoga da uočiš da te ja ovdje ne tretiram kao nekog ‘teoretičara zavjere’ nego kao kolegu znanstvenika.”

NEVJEROJATNO: HRVATI BAŠ VJERUJU U TEORIJE ZAVJERA! Evo koliko ih misli da je koronavirus izašao iz laboratorija…

HRVATI SU SUMNJIČAVI SPRAM KORONAVIRUSA: Malo ih vjeruje da to nije prevara, a ostali poručuju: ‘Ne želimo biti pokusni zamorčići’

Vidjeti ono čega nema

“Dakle, tvrdiš da si pronašla konačan dokaz da je COVID-19 prevara. U jednoj bazi podataka na webu Svjetske banke uz određenu medicinsku opremu postoji oznaka COVID-19, iako je oprema iz 2018. godine. Zanimljivo, priznajem. Iz tvog tona i cijelog sadržaja da se iščitati da je to upravo ono što si priželjkivala. I to kod znanstvenika budi oprez. Jesi li sve dovoljno provjerila? Sa žaljenjem moram primijetiti da nisi.

Naime, u travnju ove godine donesena je odluka da se sva medicinska oprema koja je trenutačno na tržištu (ova od 2017. godine), a može biti korištena u dijagnostici (kitovi i kemikalije za testiranja) ili tretmanu (respiratori) COVIDA-19 označe upravo oznakom – COVID-19. Ay Caramba! Da. Što se događalo prije toga, kako je došlo do toga i koja je situacija s tim danas opisala je u svom tekstu Jelena Kalinić.”

ZNANSTVENIK S RUĐERA O TEORIJAMA ZAVJERE: ‘Kad je kriza javljaju se takve teorije, dva su razloga’

Nije pogrešno tražiti dokaze zavjere

“Važno je naglasiti ovdje da nije pogrešno što tražiš dokaze za zavjeru. Dapače, pohvalno je. Međutim, problem je kad pomisliš da si ih našla pa to euforično objaviš. Pa onda tvoji kolege euforično dijele dalje. Da si ga poslala meni, ili Factdreku kako ga ti zoveš, rado bismo provjerili što se događa i ako se ispostavi da si u pravu – ispala bi totalno zakon. A ako bi ispalo, kao što se na kraju i pokazalo, da ništa od toga – znali bismo to samo mi. I to je OK.

Ovako, nakon što si to već objavila, i nakon što su te drugi počeli citirati (i meni slati u inbox) ne preostaje mi drugo nego da i ja napišem ovaj svoj komentar na tvoj rad i objavim ga ovdje. I citiram tvoj rad. Volio bih da je ispalo drugačije, ali što da se radi. Više sreće drugi put. I malo više provjere prije objavljivanja. Mi koji provjeravamo stvari nismo neprijatelji. Dapače”, napisao je Ceci.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.