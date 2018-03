HRVATSKI ESCOBAR U DOKUMENTARCU O ZATVORSKOJ RADIONICI U ITALIJI: ‘Nije ni vidio svoje dijete, žena mu je bila trudna kad su ga zatvorili’

U tim se kadrovima čuje kako ostali zatvorenici komentiraju da on ima šestogodišnje dijete koje nikad nije ni vidio jer je u zatvoru završio dok mu je žena još uvijek bila trudna.

Prvoosumnjičeni u velikom krijumčarskom lancu što je razbijen prošlog tjedna u međunarodnoj policijskoj operaciji kodnog naziva “Nana” Stjepan Prnjat, svojedobno nazivan i hrvatskim Escobarom, pojavljuje se u dokumentarnom filmu ‘Na svu sreću je ponedjeljak’.

Svoje dijete nije ni vidio

Taj je dokumentarac snimljen 2014. po scenariju i režiji Filippa Vendemmiatija, a radi se o radionici u zatvoru Dozza u Bolonji. U toj ju radionici, između ostalih, zaposleno i 14 zatvorenika. Svaki od njih je osuđen na više od pet godina, a tu se našao i ‘hrvatski Escobar’, Stjepan Prnjat. U dokumentarcu se prikazuje rutina tih zatvorenika u zatvoru i radionici, kojoj se oni zapravo vesele, nakon dosadnih dana u kaznionici. Jutarnji list piše kako je Prnjat nekoliko puta izlazio iz kadra i držao se po strani, a tek na kraju se našao u prvom planu, kad je izlazio iz zatvora. U tim se kadrovima čuje kako ostali zatvorenici komentiraju da on ima šestogodišnje dijete koje nikad nije ni vidio jer je u zatvoru završio dok mu je žena još uvijek bila trudna. Čuje se i kako jedan predradnik govori kako bi ga jednom odveo na ručak ako ga sretne za vrijeme štrajka kao radnika i sindikalca.



Švercao stotine kilograma kokaina iz Južne Amerike

Podsjetimo, Stjepan Prnjat je, kako sumnja USKOK, organizirao krijumčarenje droge iz Južne Amerike. Kokain je bio skriven u kontejnerima među drugom robom, kako bi se pokušalo zavarati carinike i policiju. Prema za sada dostupnim informacijama, Prnjat je u Panami najavio 100 kilograma kokaina vrijednog 300.000 eura te organizirao dopremu kontejnera sve do Zagreba. Međutim, pošiljka je otkrivena u riječkoj luci. Tom 47-godišnjem Zeničaninu s riječkom adresom, već se sudi zbog sumnji u upletenost u šverc stotina kilograma droge iz Južne Amerike. U studenome 2016. godine prvi se put pojavio na Županijskom sudu u Zagrebu, no proces još nije okončan. Riječ je o čovjeku koji je godinama u fokusu interesa antimafijaških istražitelja, a sve do sada je bio na slobodi, nakon što je u Italiji odslužio kaznu od deset godina i osam mjeseci zatvora zbog optužbi da je od 2005. do 2007. godine bio šef krijumčarskog narkolanca. Prema optužnici, droga je jahtama stizala iz Kolumbije i Venezuele, a u konačnici su istražitelji zaplijenili 76 kilograma kokaina i 26 kilograma heroina, te još osam milijuna eura i druge dragocjenosti.

