Ugledni hrvatski epidemiolog, Mladen Smoljanović, smatra kako trećeg vala koronavirusa neće biti te da jedino cijepljenjem možemo pobijediti ovu bolest

Bivši ravnatelj NZJZ Splitsko-dalmatinske županije, umirovljeni profesor s Katedre za javno zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Splitu te ugledni hrvatski epidemiolog, dr. Mladen Smoljanović, tvrdi kako trećeg vala korone u Hrvatskoj neće biti te kako jedino kombinacijom epidemioloških mjera i cijepljenja Hrvatska ovog ljeta može imati “korona-free” sezonu.

‘Četvrtina Hrvata je aktivno imunizirana’

U tekstu kojeg je Smoljanović objavio na portalu Dalmacija danas iznio je podatke koji govore kako se procjenjuje da je približno milijun stanovnika Hrvatske, odnosno jedna četvrtina aktivno imunizirana odnosno otpornost su postigli prokužavanjem. “Broj umrlih od bolesti COVID-19 također je u smanjivanju kao posljedica smanjenog obolijevanja od COVIDa-19. Razumljivo, broj umrlih pojavljuje se u zaostatku od dva-tri tjedna od vremena zaražavanja”, pojasnio je Smoljanović.

Prikaz broja umrlih u Hrvatskoj

“Od početka pandemije do 18. siječnja u Hrvatskoj je ukupno umrlo 4.655 bolesnika. Od tog broja 1.080 je mlađih od 70 godina, dob za koju se u Zapadnoj Europi smatra graničnom za prijevremeno nastupile smrti. Gotovo jedna četvrtina (23,20%) umrlih u Hrvatskoj pripada toj dobnoj skupini dok je iz iste dobne skupine prijevremenih smrti u Njemačkoj tek nešto više od jedne desetine građana (10,96%)”, napisao je epidemiolog.

Također, prokomentirao je i pitanje koje se često postavlja u medijima, a tiče se trećeg vala. Smoljanović “kategorički tvrdi” da trećeg vala biti neće, jer, kako smatra, Hrvatska se sada nalazi na završetku tek prvog epidemijskog vala. “Ono što se događalo lanjskog proljeća i kroz ljeto možemo reći: virus korone nas je samo okrznuo. Pravu epidemijsku pojavnost imamo tek od listopada. Njezin završetak možemo očekivati u veljači uz uvjet da zadržimo dosadašnje ponašanje i da se ne dogodi pojava mutiranog virulentnijeg soja virusa korone koji bi bio neki novi SARS-CoV-3 virus sposoban izazvati neku novu bolest COVID-21”, pojasnio je.

Važnost cijepljenja

Dodao je kako iza veljače nema vremena za razvoj novog vala do proljeća koja bi mogla biti drugi epidemijski val, a ukoliko se i razvije tada će zbog smanjenja epidemijskog potencijala to biti epidemija slabijeg oblika s puno manje oboljelih nego u prvom valu, pojasnio je Smoljanović te istaknuo kako smo do sada vidjeli da se i bez cijepnog imuniteta korona može kontrolirati i suzbiti ali kada bismo dobili dostatne količine cjepiva to bi bio puno lakši put. “Uz procjepljivanje milijun starijih od 50 godina i ostalih iz rizičnih skupina do ljeta mogli bismo očekivati korona-free ljetnu sezonu na hrvatskom Jadranu ljeta 2021. godine”.

Smoljanović smatra da bi bilo potrebno procijepiti nastavnike u školama i na fakultetima, kao i sve ugostitelje i trgovce. “Učenike i studente pustiti po procjepi navedenih slobodnom pohađanju nastave. Uskratiti im pohađanje nastave samo kod pojave simptoma i znakova bolesti koje moraju preboljeti kod svoje kuće ili u domu”, smatra Smoljenović.

Ugledni epidemiolog smatra kako “famu oko djece kao superširiteljima korone treba zaboraviti”. Kako smatra, školska i vrtićka djeca ne mogu biti širitelji zaraze u Hrvatskoj gdje je 25 posto samačkih kućanstava i gdje je više od pola nuklearnih obitelji (roditelji s jednim do dvoje djece). “Dovoljno je u izvješćima HZJZ-a pogledati koliko je bilo bolesne djece u odnosu na odraslu radno sposobnu dob. Zanemarivo malo. Sigurno će netko komentirati da je to stoga što su djeca asimptomatski širitelji. U tu tvrdnju ne vjerujem mnogo”, napisao je.

Također, smatra kako bi trebalo razlučiti stanja vironoštva te pojašnjava da ukoliko je netko vironoša ne znači da je istovremeno i virosijač. “Biti virosijač može se biti samo kod razvoja faza pune bolesti kada organizam zaraženog producira toliko mnoštvo virusa u organizmu koji se u većini slučajeva manifestiraju svim fazama bolesti: zaražavanje-inkubacija-klinički znakovi bolesti-oporavak. Virosijač teško može biti potpuno asimptomatski vironoša. Kronično vironoštvo kod ljudi zasada nije utvrđeno. Također nema drugog domaćina niti vektora za SARS-C0V-2”.

Smoljenović je za kraj poručio da se bolest Covid-19 može pobijediti te da je potrebno ustrajati u provedbi općih mjera do trenutka kada ćemo dobiti dovoljne količine cjepiva. Ključnim u pobjedi ove bolesti smatra upravo cijepljenje: “Ja sam se cijepio, volio bih da se i vi što skorije cijepite”.

