S riječi na djela odlučio je prijeći nepoznat broj hrvatskih dragovoljaca koji su otišli boriti se u Ukrajinu. Neki od njih javili su se videoporukom RTL-u.

"Idemo na granični prijelaz Záhony gdje će kolega i kolegica pokupiti tri izbjeglice, a ostatak ekipe ide preko ukrajinske granice do Harkiva ili Kijeva zadužiti borbeno naoružanje i idemo na bojišnicu", otkrio je jedan dragovoljac.

Dodao je da su u stalnom kontaktu s ukrajinskim veleposlanstvom te da uopće nisu imali dvojbi oko ovog pothvata. Jedan od motiva je i to što je Ukrajina među prvima priznala hrvatsku neovisnost. "Drugi hrvatski vojnici su već u Ukrajini, to je važna napomena. Jučer je prvi transport vojnika otišao za Ukrajinu, danas dolaze još dvije ekipe", rekao je.

Podizanje morala borcima

No, dragovoljci nisu jedini koji imaju motiva za borbu. Ukrajinskim vojnicima će porasti moral kad vide strance kako se bore s njima rame uz rame. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij apelirao je putem društvenih mreža na strance da se pridruže njegovoj vojsci te je osnovao "legiju stranaca" i pripremio oružje.

"To je prije svega podizanje morala. Kad vi vidite da je u vašu postrojbu došao netko iz Engleske ili iz Hrvatske, Njemačke ili Amerike vidite da niste sami. To je i nama u Domovinskome ratu bilo važno. Mi smo isticali te ljude koji su dolazili u Domovinskom ratu da se bore zajedno s nama. Odlazak Hrvatskih dragovoljaca u Ukrajinu u borbu neće imati nikakve posljedice po nas, jer su to malobrojni pojedinačni slučajevi koji nisu organizirani od strane države, nego ljudi idu na svoju ruku", istaknuo je vojni analitičar Mario Galić.

Hrvati na ukrajinskoj strani

Hrvati su se borili u Ukrajini i 2014. kad je Putin anektirao Krim i kada su separatisti okupirali dio Donbasa. Iz Vlade upozoravaju da dragovoljci idu u Ukrajinu na vlastitu odgovornost.

"Pratimo te informacije iz medija i eventualno koje dođu do neke od institucija, ali svaki odlazak u Ukrajinu u ovim okolnostima je akt pojedinaca i idu tamo na osobnu odgovornost", rekao je premijer Andrej Plenković.

Svijet zabrinuto gleda prema istoku Europe. Iako brojke nisu sasvim točne, jasno je da broj žrtava raste. "Ukrajinska volja i želja i ljubav prema domovini i obitelji pokazat će se jače oružje nego bilo koja tehnika, oklopno vozilo, avion i to što Rusi pokazuju svoju moć", poručio je Ivica Pirić, počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj.

