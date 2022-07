ZASLUŽILI SU / Branitelji iz Vukovara prvi su prošli preko Pelješkog mosta: 'Hodamo već 35 dana...'

Korak po korak i već tisuću kilometara pješice do Pelješkog mosta. Svečano otvorenje ova četvorica branitelja iz Varaždina nikako nisu htjela propustiti. "Hodamo već 35 dana. Krenuli smo iz Vukovara, vodotornja, sad već 1100 kilometara. Pozivamo sve branitelje da uveličaju to, to je njihov most, da bude svečano", rekao je branitelj Nenad Kamenar za RTL. No, samo odabrani mogu u program - prijeći mostom i biti među uzvanicima. A dubrovačke branitelje je razljutilo zašto tu nema njih.