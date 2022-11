Hrvatsko gospodarstvo poraslo je i u trećem tromjesečju ove godine, šesti kvartal zaredom, no rast je usporen na 5,2 posto, što pokazuje da oporavak od koronakrize gubi na zamahu.

DZS je u petak objavio prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u trećem kvartalu porastao 5,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je sporiji rast nego u prethodnom tromjesečju, kada je BDP porastao 8,7 posto, no to je već šesti kvartal zaredom kako se gospodarstvo oporavlja od koronakrize.

Rast BDP-a u trećem tromjesečju zahvaljuje se rastu svih sastavnica BDP-a, od osobne potrošnje do izvoza i investicija.

Rastao i izvoz

Prema podacima DZS-a, potrošnja kućanstava porasla je u proteklom kvartalu za 5,6 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, sporije u odnosu na 7,8-postotni rast u prethodnom tromjesečju.

Izvoz roba i usluga porastao je, pak, za 23,3 posto na godišnjoj razini, znatno sporije nego u prethodnom tromjesečju. Pritom je izvoz roba porastao 37 posto, a usluga 18,4 posto.

Uvoz roba i usluga povećan je istodobno za 30,5 posto, brže nego u prethodnom kvartalu. Pritom je uvoz roba porastao za 33,4, a usluga za 15,3 posto.

Bruto investicije u fiksni kapital porasle su, pak, u proteklom tromjesečju za 8 posto na godišnjoj razini, brže nego u prethodnom kvartalu, kada je rast iznosio 3,9 posto.

Brži od prosjeka EU

Porasla je i državna potrošnja, za 1,3 posto, nakon što je u prethodnom tromjesečju pala za 2,2 posto.

Prema sezonski prilagođenim podacima DZS-a, gospodarstvo je u drugom tromjesečju poraslo 5,5 posto na godišnjoj razini, dok je na kvartalnoj razini palo 0,4 posto.

Rast na godišnjoj razini brži je u odnosu na prosjek u Europskoj uniji, dok je na kvartalnoj razini ispod prosjeka.

Eurostat je nedavno objavio da je u proteklom tromjesečju gospodarstvo EU-a, prema sezonski prilagođenim podacima, poraslo 0,2 posto na kvartalnoj, a 2,4 posto na godišnjoj razini.