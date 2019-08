HRVATSKI APSURDI: Potrošili milijardu kuna da bi izgradili velebni most do kojeg se ne može doći i koji ne vodi nikamo!

Nakon tri godine, praktički je završen most preko rijeke Drave kod Petrijevaca, koji treba postati dio Slavonike, odnosno autoceste A5. Njegov jedini problem je što – ne vodi baš nikamo!

“Ima još posla u sljedećih dvadesetak dana, ali to je prije svega nanošenje antikorozivne zaštite te uređenje deponija na gradilištu”, rekao je za Glas Slavonije Robert Španović, glavni inženjer gradilišta. “Ovo nije bilo obično gradilište i ovo nije običan most. Uz Krčki i Maslenički, te budući Pelješki, ovaj most je doista jedinstvena građevina”, kazao je Španović.

Jedan od ljepših u Hrvatskoj

Most je dug 2,5 kilometara, ima šest traka i stručnjaci su ga proglasili jednim od ljepših mostova u Hrvatskoj. S druge strane, trebao je koštati nešto manje od milijardu kuna, a na kraju je stajao 1,18 milijardi, piše 24sata.

Na dravskom mostu još ostaje iscrtati horizontalnu signalizaciju, no to će pričekati još neko vrijeme. Naime, poznato je kako je u ovom trenutku ovo most do kojega se ne može doći i koji ne vodi nikamo. Za sada.

S južne strane, od čvorišta Josipovac pa u smjeru prema mostu, u gradnji je dionica autoceste u dužini od 3,5 kilometara. Ona će biti završena do ljeta sljedeće godine. A nastavno kroz Baranju, na dionici do Belog Manastira, u prvoj fazi će se umjesto autoceste u punom profilu, graditi brza cesta, koja će u puni profil biti dograđena tek kada se za to steknu uvjeti – odgovarajući promet i financijska sredstva za gradnju.

Od Belog Manastira do mađarske granice pa potom do Mohača, gdje (za sada) završava mađarski dio autoceste na koridoru 5C, radit će se u fazama. Obje države, naime, traže mogućnost financiranja gradnje tih dionica novcem iz fondova Europske unije. No to će, nažalost, prema prvim prognozama, usporiti realizaciju cijelog projekta.

Umjesto autoceste – brza cesta

Kad bi koridor zaživio, put od Budimpešte do Zagreba trajao bi tek nešto više od tri sata, a od Osijeka do Jadranskog mora, preko BiH, samo četiri sata. “Očekivali smo da će se investitor držati projekta i istodobno s gradnjom mosta krenuti u gradnju autoceste, ali nije. Kad smo resorno ministarstvo, u ime naše županije, pitali zašto se odustalo od autoceste, rečeno nam je da je to zato što nema dovoljno prometa. Pa kako će biti prometa kad ovaj put ne vodi nikamo”, pita se Dragan Vulin, osječko-baranjski dožupan.

Ministarstvo prometa je u međuvremenu donijelo odluku da će se preko Drave graditi obična, brza cesta koja će se, s vremenom, ako se pojavi potreba, preinačiti u četverotračnu autocestu. Sredstva za gradnju trebala bi se osigurati iz fondova Europske unije, što će, izgledno je, uvelike usporiti projekt.