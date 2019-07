HRVATSKI APSURD: Nedostaje nam 12.000 medicinskih sestara, imamo njih 2000 fakultetski školovanih – ali im titula nije priznata

U ovom trenutku, kažu u komori, najviše ih nedostaje u priobalnom području, gdje se nitko ne javlja na oglašena radna mjesta

U Hrvatskoj radi oko 2000 medicinskih sestara koje su završile fakultete i postale magistre sestrinstva, no ta im titula do danas nije priznata u sustavu zdravstva, pa je priznavanje visokoškolskih kvalifikacija jedan od zahtjeva koji su sestre u petak uputile ministru zdravstva, uoči Međunarodnog dana sestrinstva 12. svibnja, koji će obilježiti nizom događanja.

“Upućujem apel ministru zdravstva da riješi priznavanje visokog obrazovanja medicinskih sestara u zdravstvenim ustanovama, kao i rješavanje pitanja temeljnog obrazovanja medicinskih sestara uz uspostavljanje jasne obrazovne vertikalne strukture”, rekla je predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS) Slava Šepec na konferenciji za novinare.

Ne postoji stavka ‘magistra sestrinstva’

“Prve medicinske sestre upisale su studije još 2005., no 2019. godine u uredbama o radnim mjestima a još ne postoji stavka diplomirana medicinska sestra odnosno magistra sestrinstva. Postoje studiji koji obrazuju takav profil zdravstvenih djelatnika, a oni ne nalaze svoje mjesto u sustavu niti su kao takvi plaćeni”, upozorio je Adriano Friganović.

Iako su neke bolnice to pitanje riješile unutar sebe određenim položajnim mjestima, s Ministarstvom zdravstva, u kojem se u međuvremenu izmijenilo pet ministara, vođeni su pregovori, ali rješenje do danas nije nađeno.

U Komori ističu i kako je nedopustivo da je Hrvatska ostala jedina zemlja u EU koja obrazuje medicinske sestre na razini srednje škole. Ističu kako su one jedina profesija koja na razini srednje škole ima petogodišnje obrazovanje, a zatim gotovo identični program na dodiplomskom studiju.

U HKMS drže kako je medicinske sestre, da bi ih se zadržalo, potrebno i osloboditi poslova koji nisu u domeni zdravstvene njege te stvoriti radne uvjete koji bi im omogućili da obavljaju zdravstvenu njegu na siguran način.

U sustavu nedostaje 12.000 sestara

U Hrvatskoj je registrirano 38.000 medicinskih sestara, a procjenjuje se da ih u zdravstvenom sustavu nedostaje 12.000. U ovom trenutku, kažu u komori, najviše ih nedostaje u priobalnom području, gdje se nitko ne javlja na oglašena radna mjesta.

“Ministarstvo rada i mirovinskog sustava odredilo je kvotu za uvoz 200 sestara ove godine kako bi se pokrio trenutačni manjak. No, kvote se određuju na godinu dana koja nije dovoljna da one prođu program priznavanja kvalifikacija u Hrvatskoj pa je pitanje gdje i što one mogu raditi bez odobrenja za samostalni rad”, kazala je Šepec.