HRVATSKI APSURD: ‘Država me zatvorila i traži da joj i dalje plaćam zakup lokala, a susjed ne mora dati ni kune’

Apsurd u vrijeme koronavirusa: Jedan ugostitelj u Zagrebu je u državnom, a drugi u gradskom prostoru. Oba su zatvorena, ali ovaj drugi ne mora plaćati zakupninu, dok prvi mora jer je država samo odgodila naplatu zakupnine

U Hrvatskoj je zbog koronavirusa gotovo sve stalo, a Ministarstvo državne imovine je donijelo odluke u sklopu paketa mjera pomoći gospodarstvu samo o odgodi plaćanja zakupnina za sve državne poslovne prostore, ali ne i o odricanju zakupnine. U takvoj situaciji događaju se apsurdi o kojima svjedoči i primjer dva ugostitelja iz Zagreba koji su jedan do drugog. Jedan je u državnom, a drugi u gradskom prostoru. Iako su oba zatvorena, jedan ne mora ništa platiti jer je Zagreb donio takvu odluku, a drugi mora jer je država samo odgodila naplatu zakupnine, piše 24sata.

“Ušao sam u potpuno zapušteni državni prostor, uložio u njega i otvorio restoran. Sada me država zatvorila zbog izvanrednih mjera, što je razumljivo. Ali mi nikako nije razumljivo i shvatljivo zašto od mene očekuju da platim zakupninu za mjesece koje ne radim. Dobio sam samo odgodu, dakle sve ću morati platiti kad-tad i država ne gubi ništa. Ako mi tvrtka propadne jer su me zatvorili, i dalje ostaje taj dug koji moram podmiriti. Ako to nije apsurd, ne znam što je”, ispričao je za 24sata jedan zagrebački ugostitelj.

Mjera će biti promijenjena?

On također očekuje da se država odrekne tih par tisuća kuna mjesečne zakupnine za svoj prostor jer ne radi i nema ih odakle platiti. Inače je uredno podmirivao sve svoje obveze. Iz Ministarstva državne imovine koje vodi Mario Banožić kažu da bi mjera mogla biti promijenjena, tako da se otpiše i zakupnina, no nisu izravno rekli da će se to i dogoditi.

U blizini se nalazi drugi objekt prehrane čiji je vlasnik iznajmio prostor od Grada Zagreba te ne mora platiti ni kune zakupnine. Kako piše 24sata Zagreb je donio odluke po kojima zatvoreni poduzetnici koji su unajmili gradske prostore ne moraju plaćati zakupninu sve dok Stožer civilne zaštite ne odluči da mogu raditi. Svi poduzetnici u Zagrebu imaju 30 posto nižu komunalnu naknadu, a oni koji su zatvoreni uopće je ne moraju plaćati.

Novčana pomoć za samo deset dana?

Hrvatski zavod za zapošljavanje koji provodi Vladinu mjeru isplaćivanja 3250 kuna po radniku, odgovorio je ugostiteljima da novac ne mogu dobiti za cijeli ožujak, nego samo za deset dana u kojima su zatvoreni, tako da mogu dobiti nešto više od tisuću kuna.

U kriterijima koje je donijelo Ministarstvo rada piše da će se pomoć za cijeli ožujak isplaćivati svim poduzetnicima iz svih djelatnosti, ako dokažu da su imali pad prometa veći od 20 posto.

