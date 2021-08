Poznati hrvatski analitičari u HRT-ovoj emisiji Otvoreno govorili su o raskolu u oporbenim strankama.

O tome što se to dogodilo u Domovinskom pokretu, ali i SDP, govorili su Smiljana Leinert Novosel, komunikologinja i profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, dr. sc. Božo Skoko, komunikolog i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak te prof. dr. sc. Pero Maldini, politolog sa Sveučilišta u Dubrovniku.

"Očito je krivo izabrano vrijeme za međusobne obračune. Nekoliko je tu problema“, kazao je Skoko odgovarajući na pitanje što se to dogodilo u Domovinskom pokretu.

Što se dogodilo u DP-u?

"Prilikom sastavljanja liste vidjeli smo da su saborski zastupnici bili raznorodni, bilo ih je teško svesti pod zajednički nazivnik. On je donekle bio Miroslav Škoro koji je dao dio svoje popularnosti iz estrade u politici. Ta personalizacija sada je počela štetiti Domovinskom pokretu.

Je li privatizacija stranke bila strategija ili je došlo slučajno u to neću ulaziti. No, u Domovinskom pokretu su očito počeli razumijevati da im Škoro počinje biti teret, kao što su Škori neki drugi kolege teret.

U DP-u, ako žele sačuvati stranku, ne bi smjeli ići s tolikim iznošenjem prljavog rublja prema čovjeku pomoću kojeg su postali prepoznatljivi na političkoj sceni. Razračunavanje šteti svima, teško je očekivati da nakon ovog razračunavanja svi saborski zastupnici ostanu na okupu i da predstavljaju relevantnu skupinu na idućim izborima“, poručio je Skoko. Dodao je kako na tome može profitirati – HDZ.

Dobar izborni rezultat

Macan pak smatra kako je DP na izborima ostvario dobar rezultat, rekavši kako je stranka konsolidirana, ali imaju „klasičan problem desnice“ – krajnja desnica teško može funkcionirati sama.

"Škoro je bio lider, kao nekada Ruža [Tomašić]. Škoro je bio po formuli izabrano ime, osoba iz javnog života i to nije lako sada zamijeniti političarem i to će biti najveći izazov. Presudili su najviše interni odnosi“, smatra Macan. Ambicije na desnici su uvijek velike, a stranke su sve manje, iako postoji biračko tijelo koje mogu privući“, dodao je Macan.

Da je struktura odnosa unutar DP-a bila vrlo nategnuta i osjetljiva smatra Smiljana Leinert Novosel. Ističe kako se struktura počela urušavati sama od sebe "U trenutku kada je krenuo prvi signal da nešto ne valja“.

"Istaknula bih fenomen u politici za koji se pokazuje da uvijek dovodi do iste zbrke koju ovdje imamo naglim odlaskom Škore. Kao što dolazak na vlast pretpostavlja da komunikacijski uvedete ljude u to i da ste spremni na to što vas čeka, isto tako odlazak s političke scene nikad ne može biti trenutačan, u hodu. Tako naglim odlaskom, kada nitko od birača nije percipirao da postoje problemi, vi ste osudili cijelu stranku na neuspjeh. Ne znam tko bi se sada mogao pojaviti kao novi lider“, rekla je Leinert Novosel dodajući kako će tko god sada dođe, teško biti lider.

'Došlo je do pucanja'

O tome kakvi su savezi mogući u Saboru najesen, Maldini je kazao kako se DP u jednom trenutku našao u prostoru koji je nekad zauzimala pravaška scena.

"Pokušajem oživljavanja desnice DP je okupio raznorodnu, vrlo heterogenu strukturu. Oni se niti danas ne zovu stranka nego pokret. Škoro je dao svoj pečat i uspjeh cijele te ekipe. Čini mi se da je nekako po strani ostao poslovni interes koji na neki način predstavlja gospodin Radić i gdje je došlo do pucanja.

Nisu se uspjeli politički deklarirati, nego prije toga se Škoro jako uživio u svoju ulogu i uzurpirao mjesto zbog čega se heterogena skupina pobunila. Tu je riječ i o velikim interesima i pitanje je bi li bio Škoro upravljiv i pitanje je je li Škoro okupio ekipu ili je ona producirala Škoru da bi ih on objedinio. Još je prerano govoriti hoće li doći do disolucije stranke pa bi to moglo značiti nekakvo preslagivanje u Saboru“, smatra Maldini. Također, smatra i to da ni članovi stranke sami ne znaju još kako će se i na koji način razvijati situacija u DP-u.

Da je DP ostvario zavidan rezultat na izborima slaže se i Skoko, no on ističe kako to nisu uspjeli kapitalizirati u formiranju vlasti, zbog čega se rađaju frustracije i kod birača i kod ljudi u stranci. Smatra i da se Škoro vjerojatno umorio, zbog čega se vratio najradije estradi.

"Međutim, kad jednom uđete u političku arenu, počnete se prljati i primati udarce i trebat će mu dugo razdoblje dok ne vrati popularnost koju je imao prije i dok ga ljudi ne počnu percipirati kao onog starog Škoru, a ne kao političara. No, njegovo ime će se ovako ili onako vezivati uz DP koji, dok ne pronađe lidera koji će biti prepoznatljiviji od Škore, bit će njegovi taoci bez obzira na to što njega nema“, uvjeren je Skoko.

Potencijalni lider mora se nametnuti

Govoreći o potencijalnom Škorinom nasljedniku na čelu stranke, Macan je kazao kako se lider mora nametnuti. Također, smatra i kako Damir Vanđelić neće biti na čelu DP-a, kao i da Ivan Penava stranku ne može voditi iz Vukovara.

"Bit će im veliki izazov naći lidera i mislim da nema osobe koja na to pretendira, ali može se netko nametnuti do njihovih izbora“, rekao je Macan.

No, može li uopće DP opstati bez Škore? Leinert Novosel smatra da je to teško moguće, možda jedan njegov dio.

"Ne bi me čudilo da se neki članovi okrenu HDZ-u i prema Mostu, što je logično. Onaj koji je u najkomotnijoj poziciji je HDZ koji može gledati kako se oni, za koje vjeruju da su im naštetili na popularnosti, utapaju u vlastitoj poplavi. Na neki način se narušava povjerenje ljudi u mogućnost formiranja tradicionalne desne stranke“ rekla je.

Dodala je kako je stranka trebala strpljivo i ozbiljno politički raditi do idućih izbora, na kojima bi polučili još bolji rezultat.

"Ako je netko nestrpljiv i želi brzo do rezultata onda povlači ovakve poteze i pokušava uništiti strukturu“, uvjerena je Leinert Novosel.

Govoreći o biračkom tijelu DP-a, Maldini smatra da je ono razočarano te ističe kako njihovi predstavnici očito nisu onakvima kakvima su se predstavljali u izbornoj kampanji. Smatra kako je to prokletstvo koje već tri desetljeća prati krajnje desnu političku scenu, a sve zbog osobnih političkih ega i neartikuliranja takve politike.

O problemima u SDP-u

Oko 3500 članova SDP-a je izbrisano što je oko 10% ukupnog članstva. Skoko smatra da je problem SDP-a u tome što se, nakon odlaska Zorana Milanovića, problemi guraju pod tepih.

"Znamo da unutar stranke funkcionira nekoliko klanova koji se rovovski bore između sebe. To je bilo za vrijeme [Davora] Bernardića, a dolaskom Peđe Grbina se očito ništa nije promijenilo. Nedostaje vizija kamo ide SDP, nedostaje novi identitet koji bi dao odgovore na ključna pitanja, a ne vraćao se u prošlost i živio na staroj slavi. Također SDP-u nedostaje lider, onaj koji će okupljati sve frakcije, a ne koji će rastjerivati. Peđa Grbin je korektan političar, ali nije za lidera ljevice“, smatra Skoko.

Također, smatra da će unutar te stranke doći do novih podjela i rascjepa te kako ni ta stranka nema budućeg lidera.

'Stranka je kao ledenjak'

" Sudbina SDP-a ne ovisi toliko o tome to što oni rade nego i o stranci Možemo!. Ako Možemo! napravi dobre rezultate u Zagrebu i ono malo birača SDP će izgubiti, a ako Možemo! ne napravi dobre rezultate SDP-u će se početi vraćati birači pa makar se tamo ne dogodi nikakva promjena“, uvjeren je Skoko.

"Stranka je kao ledenjak. Ne vidi se da se sve istopilo, ostao je samo vrh gdje je zastava SDP-a. Članstvo se osulo, puno organizacija ne funkcionira. Kažu otišlo je par ljudi, ali to traje puno godina, pad traje godinama i u odnosu snaga s Možemo! njima prijeti da totalno krahiraju ako se ne budu fokusirali da ojačaju svoje organizacije. Možemo! je u velikom naletu i birači će automatski prijeći iz SDP-a k njima“, rekao je Macan.

O Marasovom zahtjevu za ponovno učlanjenje

Leinert Novosel osvrnula se na zahtjev Gordana Marasa za ponovno učlanjenje u SDP, rekavši kako svako čišćenje u stranci mora imati neki cilj. "Inače su nezadovoljni oni koji čiste i oni koji su počišćeni“, komentirala je Leinert Novosel.

"Kako možete reagirati kad ste nakon tolikog niza godina i nakon što vam je egzistencija vezana uz stranku ponašati se drugačije nego li kao Gordan Maras. On očito vidi jedinu mogućnost da ponovno uđe u stranku. Zanima me kako će reagirati tijelo stranke. Pokazuje se da je SDP-u trebao neki lider koji će ih objedinjavati i balansirati struje koje imaju intelektualni kapacitet koji može iznjedriti novu kvalitetu. To je zakazalo.

Na vidjelo je izašla da je glavna metoda – micanje, čišćenje što šalje lošu sliku cijele stranke u općoj javnosti. Pokušaj pojedinaca koji se sad žele vratiti može izazvati neke simpatije i sklonost da im se pomogne. Može li to promijeniti kvalitetu, ne znam. Zadnjih dana su iznjedrili 10 točaka i novih politika na kojima će raditi i namjeravaju to realizirati otvaranjem javnih rasprava. Hoće li im to popraviti imidž, ne znam, ali samo rješavanje postojećeg članstva ne djeluje dobro komunikacijski za cijelu stranku“, rekla je Leinert Novosel.

Maldini smatra kako pokušaj povratka četvorice bivših članova SDP-a saborskih zastupnika može dovesti do prepolovljavanja kluba zastupnika SDP-a.

"Govori se da bi se preko 20 zastupnika moglo solidarizirati s tom četvoricom zastupnika i tako držati kontru Peđi Grbinu. Kriza u SDP-u je daleko dublja nego izgleda“, rekao je Maldini. "Stranke zapravo nema, ona se silno osula, a sadašnja događanja su je silno oštetila. Imamo samo ljušturu od SDP-a“, dodao je Maldini.

O Možemo!

Skoko smatra kako SDP nije u poziciji da ide s nekim prijedlogom za koalicijom s Možemo! jer SDP, kako je rekao, "tone“, a Možemo! je "u velikom uzletu“.

"Sve oči su uprte u Zagreb. Ako Možemo! napravi dobre rezultate u Zagrebu onda će biti ozbiljan pretendent da postane druga najjača stranka u zemlji na sljedećim parlamentarnim izborima“, poručio je Skoko. Smatra i da je Možemo! trenutno u poziciji kada može SDP-u uzeti birače.

Macan pak smatra da se ocjenjuju potezi Možemo! prošlo premalo vremena. "Ne vidim da su se dali uvući u igre, bilo im je pripremljeno dosta klopki. Ozbiljniju ocjenu moći ćemo dati nakon pola do godine dana. Bitno je da se ne daju uprljati i uvući u neke igre, što je obećavajuće“, rekao je Macan.

'Popularnost Možemo! došla je na valu nade...'

Leinert Novosel je komentirala činjenicu da je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević završio u dva slučaja na Povjerenstvu za sukob interesa.

"Popularnost Možemo! došla je na valu nade da se može drugačije i bolje. Dobili su veliki kredit. Moraju prepoznati situaciju u kojoj su se našli i ovladati praktičnim stvarima. Riječ je o obrazovanim ljudima, imaju teoretsku podlogu. Stvar je što su zatekli, kako se boriti s time i kako time upravljati. Normalno je činiti poneku pogrešku, to će im ljudi tolerirati. Treba im dati vremena, iako su ljudi vrlo nestrpljivi kad je riječ o konkretnim temama, recimo problem smeća“, rekla je.

Može li Možemo! postati najjača opcija na ljevici? Maldini smatra da to ovisi o uspješnosti upravljanja Zagrebom. "Također, to ovisi i o SDP-u, hoće li se on maknuti iz ove teške situacije odnosno koliko-toliko figurirati kao lijeva opcija ili će se potpuno urušiti“, zaključio je Maldini.