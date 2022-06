Nakon što su ruske snage raznijele most koji povezuje Sjeverodoneck s drugim ukrajinskim gradom preko rijeke, presjekavši mogući evakuacijski put za civile i povlačenje ukrajinskih snaga na zapad, očekuje se da će Rusi danas krenuti u završnu ofenzivu za osvajanje toga grada.

Marinko Ogorec, vanjskopolitički analitičar s Veleučilišta Velika Gorica, rekao je danas za HRT da je zasad očigledno da je Sjeverodoneck izgubljen za Ukrajince te da će doživjet sudbinu Mariupolja. "Tvornica Azot vjerojatno će imati istu sudbinu kakvu je imao Azovstalj u Mariupolju. To je pitanje dana ili možda tjedna", istaknuo je.

"Ruske snage sada polako, ali uporno napreduju. Intenzitet borbenih djelovanja je i dalje visok i žestok. Koriste nadmoć u topništvu i u zračnim snagama, za očekivati je da bi to nastavili dok ne bi ovladali cijelim prostorom Donecka i Luhanska. Teško je procijeniti koji bi mogao biti konačni cilj, moje je mišljenje da bi to mogla biti Odesa", dodaje ističući da bi se u toj situaciji Ukrajina našla u jednoj lošoj i ružnoj situaciji.

Ne nazire se rasplet rata

Ogorec kaže da ratovanje još uvijek nije došlo do neke točke nakon kojeg bi se nazirali ciljevi, pozicije i rasplet rata u Ukrajini. "Borbena djelovanja odvijaju se velikim intenzitetom. Hoće li se zaustaviti na Donbasu ili će nastaviti s potpunim odvajanjem Ukrajine od Crnog mora, teško je reći, dodaje Ogorec ističući da su Rusi u logistici u prednosti na Ukrajinu.

"Rusi imaju dalekometne projektile, mogu djelovati na cijelom teritoriju Ukrajine, a imaju i zračnu prednost što je jako bitno u napadačkom djelovanju", kaže i dodaje da ovo nije samo ukrajinski rat, već kompletno redefiniranje međunarodne zajednice.

Ogorec smatra da neće biti povratka na staro te da ćemo se morati snalaziti u novim okolnostima. "Ne možemo znati koliko žrtava imaju Rusi, a koliko Ukrajinci. Svi uvijek ističu gubitke protivnika. Ne možemo u potpunosti vjerovati podacima niti jedna niti druge strane", dodaje.

Što Putin doista želi?

Istaknuo je da ni nakon tri mjeseca rata nije razvidno što zapravo Vladimir Putin doista želi. "U početku smo mislili da do rata neće doći, ali do njega je došlo. Tijek rata u početku je bio s dosta ozbiljnim ruskim pogreškama. Rusi su konsolidirali i izvode vojna djelovanja na jugu i istoku. Zahvaljujući topništvu mogu to napraviti, time nanose velike gubitke ukrajinskoj strani."

Ogorec tvrdi da postoje razmimoilaženja u Europskoj uniji, a zato što su neke zemlje ovisne o Rusiji. "Vidimo da je jedna opcija da Ukrajina mora pobijediti, a druga da ne treba izgubiti. Ne izgubiti rat može biti i neriješena situacija, a onda Ukrajina mora pristati na neke kompromise", zaključio je.