Je li prava ukrajinska protuofenziva počela; mogu li Ukrajinci gurnuti ruske snage do Krima; te koje su slabe točke ruske, a koje ukrajinske vojske u ofenzivi, za HRT su komentirali Mirko Bilandžić, predstojnik Katedre za vojnu sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i Božo Kovačević, vanjskopolitički analitičar.

Bilandžić je uvodno napravio osvrt na stanje u Hersonskoj oblasti gdje se nalazi i uništena brana Nova Kahovka te je kazao da uništenje brane smatra terorističkim činom ili ratnim zločinom.

"To je jedna vrlo ozbiljna humanitarna situacija s obilnim posljedicama. To je jedan nezapamćen čin. Tko iza toga stoji, to još ne znamo. To područje je pod kontrolom ruske vojske. Ovo bitno onemogućuje ofenzivne sposobnosti na tom dijelu bojišta", kazao je Bilandžić te istaknuo kako obje strane imaju korist od rušenja brane.

'Obje strane imaju korist'

"Ovaj događaj je taktičkog karaktera i obje strane imaju korist od ovakvog poteza. Ne čini mi se uvjerljivim da obavještajni sustavi nešto ne znaju. Nemam dileme ni o tome tko je to napravio. Razlozi zašto je to napravljeno su protiv obje strane evidentni, pri čemu obje strane od ovog poteza na taktičkoj razini imaju koristi", kazao je Bilandžić. "Ukrajina postaje presudan faktor u ovom cijelom ratu i neće odustati od oslobađanja teritorija. To je proces koji se neće zaustaviti", dodao je.

Božo Kovačević, vanjskopolitički komentator, dodao je da su tek sada vidljivi stvarni razmjeri rata.

"Za sada ne treba vjerovati nikome", mišljenja je Božo Kovačević. "To je sada pravi rat, 'full scale war'. Mi smo već jučer dobili interpretaciju o tome da su to napravili Rusi. Neki su se pozivali na neimenovane izvore iz američkih tajnih službi. Iznenađuje da ni nekoliko mjeseci nakon miniranja Sjevernog toka 1 i 2, te jednako efikasne službe ne daju pouzdane informacije, ali ono što znamo je da SAD blokira donošenje rezolucije Vijeća sigurnosti o pokretanju međunarodne istrage", podsjetio je.

Ograničeni kapaciteti za protuofenzivu

Na pitanje, je li ukrajinska protuofenziva počela, nijedan gost nije dao definitivan odgovor. Ustvrdili su da Ukrajina za to još uvijek nema kapacitete, ali da se već sada jasno vide obrisi onoga što bi moglo prerasti u protunapad.

"Teško je odgovoriti na to pitanje. Ono što oni mogu bitno je ograničeno kapacitetima. Koliko ja razumijem, SAD-u je glavni cilj da Rusija doživi poraz", rekao je Kovačević. "Koliku će cijenu platiti Ukrajinci, to im nije pretjerano važno. Možemo pretpostaviti da će taj rat trajati dok Rusija ne prizna poraz", dodao je.

Bilandžić je kazao kako svakoj ofenzivi prethode operacije unutar sinkroniziranog okvira. Nabrojio je informacijske i propagandne operacije. Ustvrdio je kako one najviše služe za rušenje morala neprijatelja, a osvrnuo se i na konvencionalne sposobnosti ukrajinske vojske.

"Za klasičnu vojnu protuofenzivu morate imati puno moćnije snage. Ja to za sada ne vidim. Vidim sinkronizaciju djelovanja koja ide u tom smjeru. Također, ukrajinska strana u tom spletu ima startnu prednost i to je uvod u nešto, ali nisam siguran da postoje svi preduvjeti", rekao je Bilandžić. "Sva ta sila koja Ukrajincima treba još uvijek nije raspoloživa", zaključio je.

Političke posljedice

Gosti su komentirali i posljedice koje ovaj rat može ostaviti na političkom planu u Rusiji, prije svega zbog jačeg djelovanja ruskih formacija pod ukrajinskim pokroviteljstvom u Belgorodskoj oblasti.

"To je povezano s ozbiljnim političkim promjenama u Rusiji. Teško je pretpostaviti što se na političkom planu može dogoditi u Rusiji. Vlast je sebi postavila nerealne vanjskopolitičke ciljeve. Logično je očekivati da će protivnici režima biti spremni na različite oblike djelovanja", kazao je Kovačević, dok je Bilandžić dodao da je ovaj rat u globalnom smislu već završen: "Ovaj rat je u strateškom smislu zacementirao nove temelje svjetskog poretka. Nema dileme da je Rusija izgubila ovaj rat, ali u vojno-tehnološkom smislu daleko je od završenog".

Kovačević je komentirao mogućnost eskalacije, odnosno prelazak linije s koje nema povratka.

"Ruska vojska može izvesti nuklearne napade. Predsjednik Vijeća nacionalne sigurnosti to je već nekoliko puta rekao. Pokušavaju izbjeći poraz. Bilo koji racionalno zamisliv scenarij, uz pretpostavku da Zapad ne odustane od podrške, predviđa poraz ruske vojske", zaključio je Kovačević.