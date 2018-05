HRVATSKI ANALITIČAR RAZORIO PLENKOVIĆA I DALIĆ: ‘Kriminal u Agrokoru je počeo nakon usvajanja zakona i instaliranja Ramljaka’

Puhovski ističe kako se u najmanju ruku radi o podcrtanom sukobu interesa i kaznenom djelu

Profesor Žarko Puhovski komentirao je večeras u RTL Direktu najnoviju aferu Plenkovićeve Vlade nakon što su na portalu Index.hr objavljeni e-mailovi ministrice Martine Dalić iz kojih proizlazi da su vlasnici i predsjednici brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda tajno radili za Vladu na pripremi zakona i iz toga izvukli osobnu korist jer je na kraju, na ime savjetničkih usluga, iz Agrokora u zadnjih godinu dana izvučeno više od pola milijarde kuna.

Iako neki tvrde kako je ova afera najveći udar na Plenkovića, Puhovski smatra kako to nije udar ni na premijera, a ni na ministricu Dalić.



“To pokazuje neprofesionalnost i netransparentnost. To je nešto što smo o Vladi znali i nema tu ništa novog. Jedini problem je nije da je ona dogovarala zakon s nekim ljudima, radnom grupom koja može biti bilo koja, nego što ta imena nisu poznata nakon što je zakon usvojen da bi se spriječilo da ti isti ljudi budu oni koji će dobiti ogromne novce da saniranju stvari. Trebalo je kad je zakon usvojen i kad je nova Uprava došla s Ramljakom, da se kaže ti i ti ljudi su radili i pomagali na izradi zakona. Zbog tih razloga oni ne mogu biti suradnici ma kakva situacija bila. To da su ih Amerikanci predlagali to je priča za malu djecu. To je iznad svega sramota za hrvatski Sabor”, kazao je Puhovski za RTL Danas.

Puhovski ističe kako se u najmanju ruku radi o podcrtanom sukobu interesa i kaznenom djelu.

“Naravno da je Most podržao to i da je Petrov predlagao da dođu ljudi izvan državnog aparata da rade na zakonu, što je imalo svoju logiku, pa će ispasti da ih je Petrov doveo. Ako ih je Petrov doveo, on im nije dao mogućnost da sišu milijune kao upravitelji. Tu je počeo kriminal. Nije kriminal da se ona to dogovarala s ljudima i da nije htjela da to novinari znaju, nego u tomu da je počeo kriminal nakon usvajanja zakona i instaliranja Ramljaka”, tvrdi Puhovski.

Na pitanje koliko je legitimno i legalno da jedan takav zakon piše neformalna grupa ljudi i to navodno besplatno, Puhovski odgovara:

“Jedina stvar koju je Dalić napravila pogrešno kad je rekla da su to radili besplatno jer je dala do znanja ti to meni sad besplatno napraviš pa za šest mjeseci dolaze naplate puta sto. Tu je bila fundamentalna greška. Savjetnik ste, izvolite dobiti 50 tisuća kuna, račun i to se rješava.”

Puhovski smatra kako rejting Vlade ne ovisi o Agrokoru i novoj aferi već o Istanbulskoj konvenciji. “Ako zakon do 10.7. uspije doći do pogodbe koja će funkcionirati i da budžet ne bude oštećen, objektivno je Plenković pobjednik. Gospođa Dalić više neće imati neku političku karijeru, on je neće sad pustiti osim ako je ne pošalju da bude prva guvernerica. On tu neće biti oštećen osim ako se dogodi krah prije 10.7. onda će imati svašta na glavi”, smatra Puhovski.