O temi sukoba Izraela i Hamasa i gdje su granice prava na obranu od terorizma u HRT-ovoj emisiji U mreži Prvog razgovarali su vojni analitičar Robert Barić i vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić. Povod razgovora silovito je izraelsko bombardiranje Gaze u kojem su ponovno prekinute sve mobilne i internestske veze.

"Jasno je da je ovdje upotrijebljena nerazmjerna sila kao odgovor i da su civili stradali u brojevima koji šokiraju svijet i nedvojbeno je da se radi o stvarima koje će morati rješavati Međunarodni kazneni sud", smatra Avdagić.

Istaknuo je da prema izvješću UNICEF-a dnevno pogine 400 djece te da je broj poginulih zastrašujuć.

"Profesionalna vojska, ozbiljna vojska, kao što je izraelska, ima tu odgovornost i mora biti svjesna te odgovornosti. Hamas je teroristička organizacija i oni su svjesno napravili sve što su napravili, a treba li se s njima obračunati, na koji način i trebaju li biti civili žrtve, samo je jedan odgovor - ne", rekao je Avdagić koji smatra da potpora Palestincima raste, unatoč izraženim podjelama diljem svijeta.

Avdagić: 'Konzervativne vlade su naklonjenije Izraelu, a lijeve, liberalne Palestincima'

"Najčešće države, vlade gdje imate konzervativne premijere i šefove su naklonjenije Izraelu, a gdje su lijeve, liberalne naklonjeni su Palestincima", kaže Avdagić. Pitanje Izraela u Europi emotivno je pitanje nakon Drugog svjetskog rata, istaknuo je vanjskopolitički analitičar.

"U Njemačkoj se s time postupa vrlo ozbiljno, kao jednim ključnim političkim pitanjem bez obzira na protok godina. S druge strane, nikada dostupnija medijska slika, dolazak društvenih mreža, pa i sad ovo isključivanje interneta u pojasu Gaze ima dvostruki cilj - da ne dolaze te slike zbog kojih se mijenja percepcija", rekao je.

Govoreći o podršci Hamasu unutar pojasa Gaze, Avdagić dodaje:

"Razgovarao sam s dosta ljudi iz pojasa Gaze i o njihovu odnosu prema Hamasu. Dosta njih govori o strahu. Hamas je moćan. Oni su držali sve, bili su elita koja je imala blagodati normalnog zapadnog života za razliku od većine stanovnika Gaze. To je elita koja je naoružana, vojska, država, stranka, religija, uprava… sve u jednom. Ako im oduzmete neke poluge moći, nakon ovoga moguće je da nestanu, ali ako se ne nađe rješenje za Gazu i ako ostane ovako uništena, onda je njima Hamas jedini izlaz, a ako im je to jedini izlaz, onda će biti 100 posto uz njih."

Barić: 'Netanyahu je politički gotov'

Barić se osvrnuo i na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

"Netanyahu je politički gotov bez obzira na to kako će ovo završiti. Netko mora platiti za ovu obavještajnu pogrešku," rekao je i izrazio nezadovoljstvo njegovom politikom.

"On je poticao ekstremnu politiku naseljavanja izraelskih doseljenika, posebno na Zapadnu obalu. Izgleda da je zaista namjeravao anektirati Zapadnu obalu. Ali tu se radi i o širim procesima u Izraelu. Izrael je sve više sekularno društvo, gdje postoji jedna ortodoksna židovska manjina protiv koje su sve više normalni Izraelci", rekao je.

"Ovo nije samo rat između Izraela i Hamasa, ovo je najveća politička bitka Netanyahua za njegovo političko preživljavanje", dodao je Avdagić.

Prema njemu, situaciju pod kontrolom može držati samo SAD.

"Njegov (Netanyahuov) silazak s vlasti dovest će do ozbiljnog sudskog procesa i veliko je pitanje može li ostati na slobodi. Gledamo političara koji ne preza ni pred čim. Vidi se u pozadini priča, gdje bi on htio što dulje i brutalnije voditi rat i imate samo jednu državu i jednog čelnik na svijetu koji to usporava i može zaustaviti - Joe Biden i SAD. Da je netko drugi na čelu SAD-a, pitanje je kako bi to izgledalo", istaknuo je.

