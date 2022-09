Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, nakon sastanka predsjedništva Sabora obratio se javnosti, rekavši da je sve više rasprava koje nisu fokusirane na točku dnevnog reda, nego odlaze u sferu međusobnog vrijeđanja i vrlo često zastupnici zaborave koja je stvarna rasprava.

Jandroković je govorio i o vrijeđanju u Saboru. “Gledali smo odredbe Poslovnika i zaključili da kažnjavanje bude pravo predsjedatelja. On mora procijeniti je li nešto opravdano kazniti ili nije. I vrlo je teško, teška je linija procijeniti radi li se o grubom govoru ili nešto izlazi iz okvira i predstavlja grubu uvredu ili čak i govor mržnje.

Tu nema jednostavnog rješenja, ostavit ćemo i dalje da bude pravo predsjedatelja. Jako mi je teško procijeniti što je najoportunije za rad Hrvatskog sabora. Možemo nastaviti ovako, ali krivu poruku šaljemo građanima, zato što je Poslovnik naš zakon, a mnogi ga zastupnici krše”, rekao je Jandroković.

Novčano kažnjavanje

“Možemo nastaviti ovako kako smo radili dosad, mi koji predsjedamo morat ćemo sankcionirati ono što je izvan okvira. Financijsko kažnjavanje? Razgovarao sam s Radinom, on ostaje pri tome da bi to bilo efikasno. Možda bi i bilo, ali žalostan sam da moramo zastupnike financijski kažnjavati da poštuju red. Moramo biti svjesni da svaki zastupnik ima svaki dan pravo petominutnog slobodnog govora, da se može govoriti u ime Kluba i samostalno, ogroman je prostor da se vrlo jasno i precizno kaže koji je stav pojedine političke opcije o pojedinom pitanju. Dakle, prostor postoji, a povreda Poslovnika postoji da bi se dodatno naglasilo ono što netko želi. Međutim, kada se to čini, narušava se Poslovnik i zakon, a sve one zastupnike koji to ne čine dovode u inferiornu poziciju”, rekao je Jandroković.

Smatra da treba razgovarati i o tome da se ukine kršenje Poslovnika pa da predsjedatelj procijeni je li nešto kršenje Poslovnika ili nije. “Želim da Sabor radi u skladu s pravilima koje smo sami definirali. Ja mislim da ovo nije interes oporbe. Ovaj način rada i komunikacije u Saboru odgovara pojedincima koji su najdeblje kože i koji su skloni incidentu, uvrijediti i napraviti nešto zbog čega će dobiti medijsku pažnju. Ozbiljnim političarima ovo nije u interesu”, rekao je Jandroković.

“Zadaća predsjedatelja je sukladno Poslovniku voditi sjednice Hrvatskog sabora i zato ima toliko puno opomena, jer se sustavno i namjerno zloupotrebljava institut povrede Poslovnika”, rekao je Jandroković.