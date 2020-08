HRVATSKE VODE JUČER SU OTVORILE USTAVU NA TRNJU: Imali su i dežurnog djelatnika na terenu, došao je i direktor osobno

Hrvatske vode su sa svojim djelatnikom same otvorile ustavu i nisu čekale nikakav poziv

Prije dva tjedna u kuće u zagrebačkom naselju Trnje je prodrla voda, a građani su sami morali provaljivati u obližnju ustavu Hrvatskih voda kako bi otvorili ispust prema Savi i tako su spasili svoje kuće od veće katastrofe. Tihomira Blagusa heroja koji je provalio u ustavu čekaju dva sudska postupka zbog toga, a Hrvatske vode i Vodoopskrba i odvodnja su prebacivali odgovornost tko je kriv za potop.

ISPOVIJEST ČOVJEKA KOJI JE PRIVEDEN JER JE SPAŠAVAO KVART OD POPLAVE: ‘Pušten sam zbog pritiska javnosti’, to je samo privremeno’

Hrvatske vode su govorile prvo da nije bilo utjecaja što je ustava podignuta jer su to bile oborinske vode, a kasnije su priznali da je pomoglo otvaranje ispusta.

Svi su bili sinoć na terenu

Sinoć je u Zagrebu opet bio obilni pljusak, a ovaj put su Hrvatske vode su ostavile djelatnika koji je dežurao te je na teren je izašao i osobno direktor Vodoopskrbe i odvodnje Marin Galijot, piše 24sata.

“Ustavu su podmazali i očistili, a djelatnik nam je rekao da je on opet otvorio ustavu jer se voda počela dizati. Kada je to učinio, sve je oteklo u Savu i nisu nam kuće poplavljene. Došao je i direktor Vodoopskrbe Marin Galijot koji je ušao u ustavu i upoznao se kako sve funkcionira, te nam on tvrdi da je sustav odvodnje dobar, ali da Hrvatske vode nisu radile svoj posao. Činjenica je da su sinoć svi bili na terenu gdje su trebali biti i prvi puta, a mi se onda ne bi bojali kada je najavljena kiša otići u šoping ili na put od straha što će nam biti s kućama.

[VIDEO] TROJICA NA JEDNOG I NOGA NA VRATU: Pogledajte kako je izgledalo uhićenje čovjeka koji je tijekom poplave provalio u ustavu na Trnju

Hrvatske vode su sa svojim djelatnikom same otvorile ustavu i nisu čekale nikakav poziv, pa su u pravu oni susjedi kada komentiraju da su time priznali da su isto mogli napraviti i prvi puta”, ispričao je Trnjanin Mladen Božić za 24sata.