HRVATSKE ŠKOLE POLAKO PRELAZE NA ONLINE NASTAVU: Capakova zamjenica objasnila kako su se i gdje učenici uspjeli zaraziti

Prema podacima Ministarstva obrazovanja, 48 škola u potpunosti nastavu ima online što je 30 škola više u odnosu na podatke od prije mjesec dana. Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i liječnica školske medicine Ivana Pavić Šimetin za RTL komentirala je trenutnu situaciju u sustavu obrazovanja s obzirom na epidemiju koronavirusa.

“Ako promatramo točno prije mjesec dana imali smo 908 pozitivnih učenika i 200 djelatnika škola, došlo je do povećanja. To je povećanje nešto manje od 100 posto kod učenika i nešto više od 100 posto kod djelatnika škola. Porast koji imamo u općoj populaciji imamo i u školama”, rekla je Pavić Šimetin.

Prijenos je nemoguće spriječiti

Iako se nastoji što bolje provoditi epidemiološke mjere, nije moguće u potpunosti izbjeći prijenos zaraze među učenicima. “Od 24.000 razredna odjela koje imamo, na današnji dan je u jednom razrednom odjelu šestero učenika pozitivno, u tri razredna odjela petero učenika, u devet razrednih odjela četiri i u 22 je tri učenika pozitivno.

Uvijek se može špekulirati da su se jedni od drugih zarazili, ali kada je velika cirkulacija virusa u populaciji veoma je teško utvrditi kako je došlo do zaraze i gdje se tko zarazio. Svatko od njih se mogao i negdje drugdje zaraziti, a ne baš u tom razredu. Isto tako, učenici se druže u slobodno vrijeme i to su isto načini na koji se mogu zaraziti”, izjavila je Pavić Šimetin.

Mnogi tvrde da među učincima ima mnoštvo onih asimptomatskih i prelazak na online model nastave vide kao rješenje za sprječavanje širenja zaraze. “Još u uputama koje smo napisali i objavili krajem 8. mjeseca je stavljena mogućnost B modela, odnosno da je polovica učenika u školi, a polovica doma i da se oni izmijenjuju te mogućnost C modela, odnosno nastave na daljinu i vrlo je jasno napisano da se to odlučuje na razini pojedine škole ovisno o situaciji u toj lokalnoj zajednici. U ovom trenu je negdje oko 65 posto u A modelu nastave, znači u učionici”, rekla je Pavić Šimetin.

Brzi antigenski testovi

Najavljeno je bilo testiranje brzim antigenskim testovima u školama Međimurske županije, ali do toga na kraju nije došlo. “Škola je mjesto gdje bi se to možda moglo provoditi, ali je način na koji se to radi u Zagrebu možda prikladniji jer je antigensko testiranje namijenjeno osobama sa simptomima, a mi smo za škole jasno napisali da učenici i djelatnici sa simptomiima ne dolaze u škole. Takvo testiranje je ipak namijenjeno općoj populaciji. Znači u školama, to nam je jedna od najvažnijih mjera, je nedolazak učenika koji imaju bilo kakve simptome koji mogu ukazivati na COVID-19”, izjavila je Pavić Šimetin.

“Prema našim preporukama sva djeca sa simptomima ne dolaze u školu tako da bi ovo bio kao nekakav screening u ovom je trenutku odlučeno da ćemo s tim sada pričekati da vidimo postoje li neki učinkovitiji načini primjene za Međimursku ali i druge županije”, rekao je danas Krunoslav Capak.

Trenutno još neće doći do ukidanja ili pomicanja zimskih praznika. “Za sada o tome nije bilo razgovora, ali jasno je da su i to neke opcije”, poručila je Pavić Šimetin.

Prelazak na online nastavu

U Osječko-baranjskoj županiji od sutra pa do kraja polugodišta nastava za srednjoškolce održava se online. Niži razredi osnovnih škola nastavu će imati u učionici, a za više iduća dva tjedna biti će na daljinu, pa onda opet u školi.

“Sa zimskim praznicima koji slijede dobili bi pet i pol tjedana vremena da osobe u samoizolaciji se vrate u sustav, da zaraženi ozdrave, rasteretili javni prijevoz i izbjegli bi te kontakte među učenicima koji bez obzira na epidemiološke mjere se ne mogu izbjeći”, rekla je Sandra Filipović, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje Osječko-baranjske županije.

Online nastavu od danas imaju i dvije zagrebačke gimnazije koje zbog potresa dijele istu zgradu, a zbog samoizolacije tehničkog osoblja nisu u mogućnosti održavati nastavu u školi. “Škola domaćin je imala spremačicu pozitivnu koja je došla u posjet našima u krivo vrijeme. Bez spremačica i bez domara ne možemo organizirat nastavu u higijenskim uvjetima, pa smo morali prijeći na model C, online nastavu”, rekao je Damir Jelenski, ravnatelj Gimnazije Tituša Brezovačkog u Zagrebu.

Prema podacima ministarstva obrazovanja 48 škola u potpunosti nastavu ima online što je 30 škola više u odnosu na podatke od prije mjesec dana.

