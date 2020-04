HRVATSKE INOVACIJE KOJE MIJENJAJU SVIJET: Od stočne hrane do dodataka za prostetička pomagala, osvojili su vrijednu potporu

‘Veliko nam je zadovoljstvo što već četvrtu godinu zaredom podupiremo razvoj inovativnih i kreativnih ideja, ali i poduzetništva u Hrvatskoj’, ističu u Phillip Morris

Objavljeni su rezultati natječaja “Pokreni nešto svoje“ za 2020. godinu. Ove godine program u organizaciji ACT Grupe, potporne organizacije za razvoj društvenog/impact poduzetništva, doživljava svoje četvrto izdanje, podržavajući projekte s pozitivnim društvenim i/ili okolišnim utjecajem.

Natječaj sa srcem

“Pokreni nešto svoje je natječaj sa srcem. Zahvalni smo našem partneru Philip Morris Zagreb na suradnji na ovoj zajedničkoj inicijativi koja doprinosi dugoročnom pozitivnom utjecaju na društvo i gospodarstvo u Hrvatskoj.

Mikropoduzeća koja shvaćaju važnost dvostrukog povrata, odnosno uz prihode ostvaruju i povrat društvu ili okolišu, su okosnica promjene prema održivom sutra. Stoga je neprocjenjivo što imamo partnera koji podržava i ulaže upravo u to bolje sutra za svih nas.“, izjavila je Ana Brigović, voditeljica programa u ACT Grupi.

Više no ikad je važno razmišljati o budućnosti

“Veliko nam je zadovoljstvo što već četvrtu godinu zaredom podupiremo razvoj inovativnih i kreativnih ideja, ali i poduzetništva u Hrvatskoj. Danas, kada smo svi suočeni s krizom, važno je, možda i više no ikad, razmišljati upravo o budućnosti i stvaranju novih prilika koje će omogućiti uspješni razvoj i održivost kvalitetnih projekata. Stoga smo iznimno ponosni na nastavak financijske, ali i mentorske potpore kroz ovaj program, koji se do sada već profilirao kao prepoznatljiv i relevantan, no za koji svakako želimo da i dalje raste i razvija se.“ rekla je Dijana Najjar iz kompanije Philip Morris.

Uz novac se daje i kontinuirana potpora

Važan kriterij pri odabiru bio je postojanje društvene, ili ekološke, inovacije kao i dugoročni pozitivni utjecaj projekta na lokalnu zajednicu prijavitelja ili šire društvo. Najboljih šest projekata prijavljenih na natječaj, koji će osim financijske potpore dobivati i kontinuiranu savjetodavnu poslovnu podršku za razvoj svojih projekata tijekom sljedećih šest mjeseci, su:

3Dtech d.o.o.

Projekt IZZI Walk bavit će se izradom kozmetičkih dodataka na protetska kućišta za osobe amputiranih potkoljenica. Vlastitom 3D print tehnologijom proizvodit će prilagođena kozmetička kućišta sukladna željama kupaca. Inovativnim visokotehnološkim pomagalom u protetici, utjecat će na unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom te podići brigu i svijest za vlastito zdravlje.

ArboSmart Technologies d.o.o.

ArboSmart Cloud je web sustav namijenjen gradovima i ostalim jedinicama lokalne samouprave kako bi učinkovito upravljali cjelokupnom zelenom infrastrukturom. Time grad profitira jer spuštaju cijenu održavanja, a građani profitiraju zato što učinkovito planiranje i upravljanje zelenom infrastrukturom ima cijeli niz zdravstvenih i socioekonomskih benefita.

Cornuta

O Osnivač i vlasnik obrta Cornuta, Josip Popčević, uzgojem solitarnih pčela počeo se u Moslavini baviti 2008. godine, a paralelno je počeo i s izradom nastambi za solitarne pčele. Deset godina kasnije, na temelju znanja stečenog iskustvom i suradnjom s ostalim stručnjacima na tom području, otvorio je obrt . S obzirom na širenje poslovanja, Cornuta se odlučuje na povećanje proizvodnje te automatizaciju pojedinih proizvodnih procesa, a investirat će u proizvodne strojeve, skladišta te optimizaciju operacija.

Green Tools Tech

Tvrtka Green Tools Tech proizvodi i prodaje ručne alate koji olakšavaju regenerativno, ekološko povrćarstvo. Kroz ovaj projekt razvit će novi proizvod “Leafy Greens Harvester”. To je lagani stroj pogonjen baterijskom bušilicom pomoću kojeg poljoprivrednik može deseterostruko ubrzati proces branja zelenog lisnatog povrća u odnosu na ručno branje (koje je danas još uvijek u velikoj mjeri zastupljeno na poljoprivrednim gospodarstvima koja proizvode povrće).

Hortiriviera d.o.o.

Riječka tvrtka proizvodi eko sredstva za čišćenje i pranje rublja pod bradom Pero. Asortiman čini osam proizvoda; višenamjensko sredstvo za čišćenje, sredstvo za čišćenje kupaonice, odmašćivač, wc gel, deterdžent za pranje suđa, sredstvo za pranje podova i deterdžent za pranje rublja. Projektom će se razviti ekološki certificirani proizvod oslobođen od ambalaže, u vidu doze topive u vodi iz slavine. Kao jedini takav na tržištu, omogućit će napuštanje jednokratne plastične ambalaže, lakše transportiranje te smanjenje zagađenja okoliša.

Miroslav Latal (Microsect d.o.o.)

Microsect, poduzeće u nastajanju, specijalizirano je za razvoj i proizvodnju hranjiva za ribe, kućne ljubimce, te perad i te drugih životinja koje se uzgajaju za prehranu ljudi. Hranjivo se dobiva iz brašnara – Yellow Mealworma (lat. Tenebrio Molitor) koji su bogati proteinima, nezasićenim masnim kiselinama, vitaminima i mikronutrijentima. Uzgoj se temelji na supstratu dobivenom iz otpadaka hrane iz trgovina i restorana, poštujući principe kružne ekonomije i održivosti.

Gotovo 250 kandidata

„Biti u poziciji podrške ovim projektima kroz program Pokreni nešto svoje i naše druge potporne programe je za ACT Grupu čast, čista radost, ali i lekcija iz poniznosti – jer radimo s mikropoduzećima koja su uzori dobre prakse“ pojasnila je Ana Brigović.

Na natječaj otvoren 27. siječnja 2020. godine pristiglo je ukupno 247 prijava iz cijele Hrvatske, od kojih je u drugi krug procjene od strane stručne komisije odabrano 9 projekata. Finalisti natječaja, pa tako i dobitnici potpore, izdvojili su se prema inovaciji koju donose, društvenom utjecaju kojeg će projekt imati te prema potencijalu rasta i održivosti projektne ideje.

Među 247 prijavljenih projekata njih 109 (44%) prijavile su žene ili poduzeća na čijem su čelu žene, a najviše projekata bilo je u kategoriji softvera (16%), poljoprivrede i hrane (14%) te turizma (12%).

Za financiranje četvrtog po redu natječaja, Philip Morris Zagreb d.o.o je osigurao više od pola milijuna kuna pa će tako svaki od ovih šest odabranih poduzeća dobiti dobiti bespovratnu potporu u visini od 74.000 kuna.