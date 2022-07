AJME MAJKO / Hrvatske ceste upozoravaju, ali neki građani baš žele 'osjetiti' Pelješki most: Ljudi, ovo se ne radi, opasno je!

Pelješki most i dan nakon otvorenja izaziva veliku pažnju javnosti, ali očito i građana koji, unatoč upozorenjima iz Hrvatskih cesta, baš žele prošetati njime. Voditelj Odjela za promet Hrvatskih cesta Slaviša Babić kazao je kako se dosta ljudi samo vrti u krug, voze se tamo i natrag po Pelješkom mostu. "Došli su pogledati most, ovaj i sljedeći tjedan bit će udarni", istaknuo je Babić i dodao da je danas radni dan, pa je i promet manji nego u danima vikenda, no za vikend očekuje bitno povećanje prometa. Apelirao je da se upozore vozači da se ne zaustavljaju na desnoj, zaustavnoj, traci jer je ona, kazao je, predviđena samo za vozila u kvaru. Također, upozorava da se ne bi smjelo događati da ljudi staju na mostu i fotografiraju ga. "Tijekom jutra uočili smo kako ljudi trče mostom, to su vjerojatno turisti iz Komarne ili Brijeste. To je izuzetno opasno, upozoravam ponovno da je most namijenjen samo promet motornih vozila, i to samo za ona koja mogu postići brzinu od najmanje 60 kilometara na sat. Dakle ni traktori, ni bicikli, niti ikakva druga vozila ne smiju prometovati mostom, ako ne mogu postići spomenutu brzinu", rekao je voditelj Odjela za promet Hrvatskih cesta. Apelirao je na vozače da poštuju brzinu propisanu tijekom vožnje mostom. Isto tako, naglasio je da je trenutno zabranjen dio prometa za teretna vozila, no i da sva teretna vozila preko 7.5 tona, koja imaju isporuke na Pelješcu, Korčuli, a za razliku od tranzitnih, mogu prometovati i mostom i pristupnim cestama. Fotograf Pixsella uhvatio je tako u srijedu baš takve slučajeve ljudi koji su se oglušili na upozorenja, iako je bilo i onih koji su uredno stali sa strane prije Pelješkog mosta i okidali selfije sa 'ljepotanom' u pozadini.