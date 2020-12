HRVATSKA ZASTUPNICA KREATIVNO POTROŠILA NOVAC POREZNIH OBVEZNIKA: Popravila vlastiti auto; ‘Kriv je računovođa!’

Nezavisna zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj novcem poreznih obveznika popravila je vlastiti automobil. No, ona je poručila da je za sve kriv njezin računovođa koji je sve učinio na svoju ruku i kojeg je u međuvremenu otpustila.

Od 44 političke stranke i šest nezavisnih saborskih zastupnika, 20 stranaka i dva zastupnika nije poštovalo naloge i preporuke, utvrdila je državna revizija koja je završila izvještaj o poslovanju stranaka u prošloj godini, javlja HRT. Nepravilnosti se uglavnom odnose na manje stranke, no otkriveno je da su neki o državnom trošku popravljali vlastiti automobil. Strankama prijeti kazna do 50 tisuća, a čelnicima do 20, a o svemu će odlučiti DORH.

Stranke su 2019. od poreznih obveznika dobile gotovo 100 milijuna kuna, no revizija je pokazala da se novac nije uvijek transparentno trošio. “Rashodi nisu evidentirani na propisanim računima. Zatim, popis imovine nije obavljen u skladu s propisima. Blagajničko poslovanje nije uredno vođeno, knjige nisu potpisane i uvezene”, rekla je pomoćnica glavnog državnog revizora Biserka Čoh Mikulec.

Računovodstvene greške

U nepravilnostima su prednjačile četiri stranke koje su dobile uvjetno mišljenje i zbog poslovanja i zbog financijskih izvještaja: Blok Umirovljenici zajedno, Neovisni za Hrvatsku, Živi zid i Pametno. Pametno je jedina parlamentarna stranka među njima. U njoj su zaboravili upisati 65 tisuća kuna rashoda, ali i popuniti putne naloge.

“Jedino je došlo do računovodstvene greške. Neka od njih su došla na krivi konto i to smo ispravili. Što se putnog naloga tiče, kolegica što je trebala otići na jedan seminar u Njemačku, koji je financirala jedna zaklada, na sam dan odlaska se razboljela, nije otišla na taj put i propušteno je priložiti izvješće”, rekla je Marijana Puljak iz Centra (Pametno).

U kreativnom trošenju novca najdalje je otišla nezavisna zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, koja je novcem poreznih obveznika popravila vlastiti automobil. Preko telefona je poručila da je za sve kriv njezin računovođa koji je sve učinio na svoju ruku i kojeg je u međuvremenu otpustila.