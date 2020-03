HRVATSKA VOJSKA SANIRA POSLJEDICE POTRESA U ZAGREBU: ‘Radit ćemo dokle god je potrebno, od 0 do 24 sata’

‘Radit ćemo dokle god je potrebno, ako treba od 0 do 24 sata. Motivirani smo i spremni za rad, naravno to sam i očekivao od nas hrvatskih vojnika i vjerujem da će sve proći u redu”‘, rekao je poručnik Mihovil Šarić

Na području Zagreba 170 pripadnika Hrvatske vojske već su drugi dan angažirani u pružanju pomoći Gradu i stanovnicima u sanaciji posljedica snažnog potresa koji je glavni grad Hrvatske pogodio u nedjelju, 22. ožujka, priopćeno je u ponedjeljak iz Ministarstva obrane RH. Hrvatska vojska čisti glavne prometnice u središtu, ali i širem središtu grada Zagreba.

Pripadnici HV-a trenutno se nalazi na području Gornjeg grada, Zelenog vala i Ilice, a očekuju radove i u Bogovićevoj ulici te Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, priopćeno je iz MORH-a.

‘Sve ćemo uspjeti, bitno je da se držimo zajedno’

“Prioritet nam je bio raščistiti glavne prometnice u užem i širem središtu Zagreba što smo jučer u rekordnom roku i uspjeli napraviti. Danas ulazimo i u haustore (veže) i izvlačimo šutu kako bi stanari mogli nesmetano funkcionirati”, rekao je zapovjednik Gardijske mehanizirane brigade HV-a, brigadir Dražen Ressler.

Dodao je da se tijekom dana očekuje i završetak svih radova.

“Izražavam žaljenje zbog svega što se dogodilo u gradu Zagrebu. Imovinu ćemo popraviti, to će se riješiti, ali nakon ovoga najbitnije je da se fokusiramo na onaj najveći i najbitniji problem koji sada imamo, a to je koronavirus. Moramo se zaštititi i bez obzira na to koliko nam je možda sad teško u ovim uvjetima, ostanite doma”, poruka je brigadira Resslera.

Vojnici spremni pomagati od 0 do 24 sata

“Zaštitite sebe kako biste zaštitili i druge, svaki pojedinac je bitan i mislim da se na to trebamo jako fokusirati. Hvala svim građankama i građanima na iskazanom poštovanju prema Hrvatskoj vojsci; to smo susretali svakodnevno na ulici, prilaze nam, čestitaju i zahvaljuju. To nas pokreće i daje nam snagu na za dalje, ponosni smo. Sve ćemo uspjeti, sve ovo će proći, bitno je da se držimo zajedno”, kazao je brigadir Ressler.

Zapovjednik 1. motoriziranog voda Gardijske mehanizirane brigade, poručnik Mihovil Šarić rekao je kako su on i njegove kolege izrazito motivirani da se šteta nastala u potresu u Zagrebu sanira u što kraćem vremenu.

“Radit ćemo dokle god je potrebno, ako treba od 0 do 24 sata. Motivirani smo i spremni za rad, naravno to sam i očekivao od nas hrvatskih vojnika i vjerujem da će sve proći u redu”, rekao je poručnik Šarić.

‘Ovo su teška vremena, ali nema razloga za strah’

Poruka HV-a Zagrepčanima je samo jedna: “Ovo su teška vremena, ali nema razloga za strah. Mi kao hrvatski narod pokazujemo najveću snagu u ovakvim najtežim nedaćama. Sve možemo zajedno”, dodao je.

Pripadnici HV-a pružajući pomoć stanovnicima Zagreba, jučer su sudjelovali i u preseljenju nedonoščadi i opreme iz Klinike za ženske bolesti i porode u Petrovoj. Također, ispred Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Hrvatska vojska podigla je tri šatora.

