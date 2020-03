HRVATSKA VOJSKA NE IDE NA GRANICE, MILANOVIĆ PORUČIO: ‘Nismo to razmatrali’, odgovorio i suverenistima: ‘taktika koju zagovarate je opereta’

Poručio je da se promatra situacija uz nadu da neće doći do situacije u kojoj bi vojska trebala pomagati policiji, kao što je to učinila 2015., iako to možda nije bilo vidljivo

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u petak da na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS) nije razmatrano slanje vojske na granicu niti zakonske izmjene koje bi vojsci dale drugačije ovlasti od onih koje su sada predviđene Ustavom.

“Zna se koje su zadaće vojske, ona štiti cjelovitost, neovisnost i suverenitet države. To su teške kategorije i migrantska kriza ih ne ugrožava”, rekao je Milanović dan nakon sjednice VNS-a na kojoj je razmatrana mogućnost pružanja potpore HV-a policiji u slučaju nove migrantske krize.

U ovom trenutku vojska na granici nije aktualna, a to se vidi i u priopćenju nakon sastanka u kojemu o tome nema ni riječi, istaknuo je Milanović, koji je nazočio događaju “Zazvoni za ravnopravnost spolova” u povodu Međunarodnog dana žena.

Poručio je da se promatra situacija uz nadu da neće doći do situacije u kojoj bi vojska trebala pomagati policiji, kao što je to učinila 2015., iako to možda nije bilo vidljivo. “Hrvatska vojska je 2015. bez ikakvog zakonskog okvira praktički radila ogroman posao”, ustvrdio je Milanović.

Ne želi slovenski model

Na pozive Hrvatskih suverenista da se promijeni zakon i u slučaju krize dopuste vojsci nekakve drugačije ovlasti po uzoru na Sloveniju, Milanović kaže da je slovenska taktika odvraćanja “opereta”.

“U Sloveniji je to napravljeno tako da se vojnici granicom šetaju zajedno s policajcima, policajci su naoružani, a vojnici nisu. Ne želim hrvatske vojnike s rukama u džepovima na granici. Ne želimo ih ni s oružjem, za sada za to ne vidimo potrebe”, poručio je.

Upitan za ženske kvote u parlamentu, ocijenio je da je riječ o pozitivnoj diskriminaciji pod patronatom države, bez kojega nema pomaka u boljoj zastupljenosti žena.

“Ne ide na lijep način, na nagovaranje. Zakonima se trebaju natjerati određene faktore u društvu da se tako ponašaju. Bez države nema pomaka po pitanju ravnopravnost spolova”, smatra predsjednik.

Realnost je današnjeg svijeta da velike korporacije djeluju sebično i pohlepno, zatrpavaju se novcem i tu nema mjesta za priču o ravnopravnosti spolova, kaže Milanović.