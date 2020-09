GOTOVO JE I S IBERIJOM: Španjolska aviokompanija jučer odradila svoj posljednji let prema Hrvatskoj

Španjolska aviokompanija Iberia završila je s prometovanjem prema Hrvatskoj

Iberia je jučer, 27. rujna, odradila svoj posljednji let prema Dubrovniku. To je ujedno bila jedina linija ove poznate španjolske aviokompanije prema Hrvatskoj u ovogodišnjem ljetnom redu letenja. U normalnim okolnostima kompanija je, uz Dubrovnik, prometovala i prema Zagrebu, Splitu i Zadru, javlja Croatian Aviation.

Nakon karantene kompanija je prvo odgađala početak redovnih operacija iz Madrida prema Zagrebu, Splitu i Zadru. Na početku srpnja (03.07.) uvedena je linija Madrid – Dubrovnik koja je prvo prometovala tri puta tjedno, u kolovozu su dodana još dva tjedna leta, a linija je u rujnu ponovno smanjena na tri leta tjedno. Kompanija je ranije planirala prometovati na ovoj liniji i u listopadu, no zbog slabe potražnje to se ipak neće dogoditi te je jučer (nedjelja, 27. rujna) odrađen posljednji let na ovoj liniji.

Iberia je ranije ostavila mogućnost pokretanja linije Madrid – Zagreb u zimskom redu letenja ove godine, no to se očito neće dogoditi s obzirom na to da letova na ovoj liniji više nema u prodaji.

Ponovno uvođenje iduće godine

Linije prema Zadru i Splitu ove ljetne sezone nisu prometovale i za očekivati je njihovo ponovno uvođenje iduće godine. Croatian Aviation podsjeća da je linija Madrid – Zagreb u špici ljetne sezone 2019. godine prometovala gotovo dva puta dnevno. Kompanija je prije izbijanja pandemije najavila širokotrupne zrakoplove tipa A330 na liniji Madrid – Dubrovnik za rujan ove godine, no to se iz očitih razloga ipak nije dogodilo.

Hrvatske zračne luke u zimskom redu letenja neće imati direktnu vezu s glavnim gradom Španjolske.