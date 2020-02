HRVATSKA VELEPOSLANICA NA UDARU: Njezina poruka Britancima završila na jumbo plakatu uz dodatak: ‘Riješite se lošeg engleskog’

Američki institut, škola za strane jezike iz Zagreba, ponovno je iskoristila jumbo plakat kako bi se promovirala i pozvala ljude da se ‘riješe lošeg engleskog’ kako se veleposlanica Hrvatske pri EU-u Irena Andrassy ‘riješila’ Velike Britanije

Jedna škola za strane jezike iz Zagreba odlučila je u promidžbene svrhe iskoristiti gaf hrvatske veleposlanice pri Europskoj uniji, Irene Andrassy. Ona je vodila posljednji sastanak EU-a i Velike Britanije prije službenog trenutka u kojem je nastupio Brexit, odnosno britansko napuštanje EU-a.

Andrassy je britanskom veleposlaniku pri EU-u Timu Barrowu poručila: “Thank you, goodbye, and good riddance”, što bi u slobodnom prijevodu značilo: “Hvala vam, doviđenja, dobro da smo vas se riješili.” Ta je izjava izazvala salve smijeha među Britancima, a kasnije je i sama veleposlanica na Twitteru pojasnila kako se šalila.

HRVATSKA DIPLOMATKINJA LAPSUSOM ‘ISPRATILA’ VELIKU BRITANIJU IZ EU: ‘Bila je to greškica, nisu se naljutili’

No, Američki institut odlučio je održati usputnu lekciju i promovirati svoje usluge jumbo plakatom na kojem piše “Good riddance, croatian ambassador”, a ispod toga su ostavili i poruku: “Rid yourself of bad english”, što znači: “Riješite se lošeg engleskog”.

Ova je škola za strane jezike i ranije koristila loše baratanje poznatih osoba engleskim jezikom kako bi se promovirala. Tako su 2017. također jumbo plakatom, uz fotografiju Melanije Trump poručili: “Zamisli samo koliko daleko možeš stići uz malo engleskog…” Njoj se to nije svidjelo te je njezin pravni tim zatražio uklanjanje spornog plakata u roku od 24 sata. To se i dogodilo, a na istom mjestu je osvanuo drugi plakat s porukom koja u prijevodu glasi: “Drugi pokušaj: Uložite u svoj engleski i u jumbo plakate. Ljudi vole dobre jumbo plakate.”