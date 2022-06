O stanju u Kijevu danas za Dnevnik Nove TV govorila je hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić.

"Mi smo noćas bili dva puta u u skloništu", kaže Djamić. "U 6 sati ujutro bila je uzbuna i tada je izvršen napad na grad. Raketirana su postrojenja vagona i nije bilo poginulih, a ranjena je jedna osoba". Na pitanje strahuju li od novih napada, veleposlanica odgovara: "Mi smo u ratu. Svaka mogućnost napada nama je realna i mi to poštujemo i odlazimo u sklonište".

'Nedostaje soli, gorivo uzimamo u određenim količinama'

Problem života u Kijevu je i nedostatak resursa, potvrđuje veleposlanica. "Za sada je opskrba dobra, no ono što nam nedostaje je sol. No vjerujem da će se to uspjeti riješiti, a ono što nam kronično nedostaje je gorivo", kaže i dodaje da se nekako snalaze tako da imaju dogovore s nekim benzinskim postajama na kojima uzimaju gorivo u određenim količinama.

'Neprekidno smo u kontaktu s ranjenim hrvatskim vojnikom'

Jedan vojnik Hrvat je ranjen, a jedan zarobljen u borbama u Ukrajini. "Mi smo s ranjenim Hrvatom neprekidno u kontaktu. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo zdravstva zajedno s nama radi na njegovom povratku u domovinu i on će uskoro stići u Hrvatsku", uvjerena je Djamić.

"Što se tiče zarobljenog Hrvata, on je zarobljen od neprijateljske vojske, ali mi ovdje u Ukrajini zajedno s Ministarstvom vanjskih i europskim poslovima ulažemo velike napore da se što prije i što uspješnije riješi i ova situacija", rekla je hrvatska veleposlanica u Ukrajini za Dnevnik Nove TV.