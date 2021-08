S novom osobnom iskaznicom došlo je i nekoliko novosti koje će značajno ubrzati digitalizaciju Hrvatske.

Iako hrvatska država svojim građanima još ne nudi e-mail poput Gmaila ili Outlooka, od danas nudi uslugu digitalnog identiteta koju pružaju divovi iz Silicijske doline - Apple, Amazon, Facebook, Google i Microsoft. Kod njih se ta usluga zove "login with Amazon" ili "sign-in with Facebook", piše Jutarnji list.

Hrvatska država svoju pak uslugu "logina" zove Certilija. Razvio ju je AKD, tvrtka u 100-postotnom vlasništvu Hrvatske, a prvi servis koji je koristi su e-Građani. U AKD-u tvrde da nova hrvatska osobna iskaznica sada nudi puni digitalni identitet kakav postoji s loginom od Facebooka ili Googlea.

Jednako kao da ste pokazali osobnu

"Razlika između njihova logina i onog s Certilijom je u tome što je naš službeni digitalni identitet Republike Hrvatske, kojim se predstavljate jednako kao da ste fizički pokazali svoju osobnu iskaznicu", kažu u AKD-u.

Pojašnjavaju da login s Certilijom stoga vrijedi za sve službene servise u Hrvatskoj. Prvi koji ga koristi su e-Građani, a s obzirom na to da se preko Certilije u njih prijavljujete zapravo osobnom iskaznicom, jednom kad se preko Certilije prijavite u e-Građane u njima možete raditi sve što je tehnički moguće.

Nema ograničenja kakva postoje na prijavu u e-Građane s bankarskim tokenima ili na druge načine. Certilija osigurava pristup najviše razine. Zato se pristup preko Certilije može koristiti i za pristup u online servise javnih tvrtki, kao i, ubuduće, ulaz u sve službene online usluge u svim državama članicama EU-a, uključujući javne natječaje i za studiranje na fakultetima u drugim članicama Unije.

Kako je aktivirati?

Da bi se mogla koristiti Certilija novu osobnu iskaznicu potrebno je aktivirati odmah prilikom preuzimanja na policiji. MUP je za to postavio posebne aktivacijske kioske. U njih se ugura osobna i odaberu korisnički podaci za korištenje Certilije. Korisničko ime može biti e-mail adresa koju koristite ili vaš OIB, a lozinka koju već odaberete. Nakon toga Certilija funkcionira isto kao i aplikacije mobilnog bankarstva.

Primjerice, pokušate ući u e-Građane, bilo preko računala ili mobitela. Odaberete prijavu preko Certilije, odnosno preko 'mobile ID osobne vjerodajnice'. Zatim upišete svoje korisničko ime i lozinku, koje ste kreirali prilikom aktivacije osobne iskaznice, i potom vas sustav traži da to potvrdite u mobilnoj aplikaciji Certilije. To možete PIN-om ili otiskom prsta. I to je sve.

Digitalni potpis

Dodaju da jednom kad građanin ima korisnički račun na Certiliji odmah može koristiti i svoj službeni digitalni potpis. Riječ je o mogućnosti da, primjerice, ako vam na e-mail dođe neka potvrda iz škole, s posla, iz banke ili iz nekog ministarstva, tu potvrdu u obliku PDF-a, DOC-a ili nekog sličnog formata možete preko Certilije digitalno potpisati i tako potpisan dokument odmah vratiti e-mailom nazad.

"Takav dokument sadrži potpis građanina koji mu priznaju svi, od policije, ministarstava pa sve do sudova, jer je to potpis identičan vlastoručnom potpisu na papiru", pojašnjavaju u AKD-u.

Navode da je ista mogućnost postojala i prije, odnosno da su i dosadašnje osobne iskaznice izdane unazad par godina dolazile s certifikatima za digitalno potpisivanje. Međutim, prije je za njihovo korištenje trebalo imati poseban čitač i nisu se mogli koristiti na svim uređajima.

Digitalne potpise koristit će dva milijuna građana

Rezultat je da je vrlo mali broj građana dosad koristio digitalne potpise. Sad se očekuje, kad se to može jednostavno napraviti preko Certilije, da će digitalne potpise u narednom razdoblju u Hrvatskoj početi koristiti do dva milijuna građana.

"Otvara se mogućnost da se jednostavnije potpisuju ugovori preko mobitela, a i da se poslovi s javnim bilježnikom rade lakše i brže", pojašnjavaju u AKD-u.

S obzirom na to da će nova osobna iskaznica biti besplatna za sve mlađe od 18 godina u AKD-u se nadaju da će upravo oni među prvima početi intenzivnije koristiti hrvatski digitalni identitet, kao i digitalni potpis.

"Sva školska djeca će zahvaljujući ovoj tehnologiji po prvi put moći izravno preko mobitela pristupati e-Imeniku i gledati svoje ocjene", zaključuju u AKD-u.