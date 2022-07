Litra benzina košta kao dvije litre mlijeka, što mnoge vozače dovodi do očaja. Stoga neke europske zemlje smatraju da se treba više okrenuti javnom prijevozu. Tako Nijemci zato cijelo ljeto idu kuda ih je volja autobusom, vlakom i metroom, i to za 9 eura mjesečno.

Španjolci su pak odlučili da će od 1. rujna prigradski i regionalni vlakovi biti besplatni. A Hrvatska? I naša Vlada o tome razmišlja, rekao je to prvi put jasno i glasno u RTL Direktu ministar prometa Oleg Butković.

Još nisu odlučili hoće li uvesti jeftinu mjesečnu kartu ili će subvencionirati prijevoznike, ali jedan od prijedloga je da se ljudi neograničeno voze za 70 kuna na mjesec. Umjesto 300 ili 400 kuna za mjesečni pokaz, zamislite da se za 70 kuna vozite neograničeno. Tramvajem, autobusom ili vlakom. Da, i to je moguće.

"Nismo u situaciji da možemo sto posto, ali postoje elementi da možemo stimulirati javni prijevoz. To bi bio prigradski i gradski, unutar županija", najavio je ministar Butković jeftiniji javni prijevoz kojeg bi sufinancirala država.

Cijena i do 460 kuna

"Živim u Njemačkoj. Karta je 9 eura, ljudi su odustali od automobila. Puni su vlakovi. Riješio sam se auta. Pa ne ide nitko autom više, svi ih ostavljaju doma. Zašto bi išli, a mislim da je to dobro rješenje i za Hrvatsku", rekao je Ivica Tunjić iz Njemačke.

Nijemci se voze skoro besplatno. To vrijedi cijelo ljeto, ali ne i za brze vlakove. Razlog je skupo gorivo.

"Imam vozačku, ali benzin je poskupio, pa onda ne vozim tako često auto. Parkiran je kod kuće sada. Sad je doma, zagrijava se na ovom suncu", rekla je Julijana Pilaš iz Zagreb.

"Definitivno bih se češće vozio javnim prijevozom, uopće ne bih u tom slučaju razmišljao o autu. Sada mjesečno na javni prijevoz trošim 360 kuna", kaže Pavao iz Zagreba.

Umirovljenici i studenti u Zagrebu tramvaj plaćaju 100 kuna. Dok se svi drugi voze za 360 kuna. I u Splitu je slično. Cijena ide do 460 kuna.

Gorivo kako luksuz

"Mi se vrlo malo vozimo. Naš nekakav udio korištenja javnog prijevoza je puno niži nego od Europe. Jedan od razloga je što je previsoka cijena karte za naš standard i što je usluga preslaba. Nema dovoljno polazaka u cijeloj Hrvatskoj. To traži jedno sustavno ulaganje, u dužem periodu, ali to će na kraju povećati korištenje i autobusa i željeznica. i to će doprinijeti onome najvažnijem. Da čuvamo naš planet i da ne idemo autom gdje nam ne treba", rekao je Hrvoje Meštrović, predsjednik Udruge hrvatskih javnolinijskih prijevoznika.

U HUP-u zato vjeruju da moramo početi razmišljati na njemački način. Pogotovo sada, kada je gorivo postalo luksuz. "Kad je cijena karte vrlo popularna, dakle, 70 kuna mjesečne karte, onda će se netko odlučiti kupit takvu kartu i shvatit da mu ne treba auto. To je jedinstvena karta na razini države. To bi značilo da netko tko kupi mjesečnu kartu u Zagrebu, dođe u Split ostavi kod hotela auto i onda koristi javni prijevoz."

To bi pomoglo zaustaviti iseljavanje iz ruralnih sredina, misle poslodavci. Ali to znači da nam treba više linija u malim mjestima gdje se događa i da autobus ide dva puta dnevno.

"To bi bilo super za mene jer ja svaki dan idem s tramvajem i vlakom. Inače, pokaz plaćam 200 kuna za ZET i HŽ. To mi nije realno mjesečno davati", kaže Julijana.

"To treba biti za sve jednako. za stare i mlade. I onda bi i švercera bilo manje, sad ih je puno. 70 kuna je čisto u redu. Svako si može priuštiti 10 eura mjesečno, bez brige bi se svi vozili", smatra i Tahira Pašić iz Zagreba.