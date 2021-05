HRVATSKA USKORO UVODI TZV. COVID-PUTOVNICE: Božinović objasnio kako će funkcionirati i tko će ih sve moći dobiti

Očekuje se, dakle, da će takozvane ‘Covid-putovnice’ u funkciju ići od početka lipnja, a Božinović je objasnio i na koji će način funkcionirati sustav

Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović najavio je na današnjoj presici Stožera da će se uskoro uvesti Covid-putovnice. Božinović je rekao da taj dio narativa treba ipak izbjeći jer su to digitalne zelene potvrde.

“Bit će interoperabilne. One su predložene uredbama, omogućit će priznavanje potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju. Na sastanku vijeća je održana politička rasprava. Dana 28. travnja Europski je parlament većinom glasova dao podršku prijedlozima. Tek se mora usvojiti konačni prijedlog, bit će to u prvoj polovici lipnja. Mi smo u naprednoj fazi izrade nacionalnog tehničkog rješenja te smo spremni na testiranje s drugim članicama. Treba naglasiti važnost baza, preciznost upisivanja podataka jer će se potvrde izdavati na temelju baza osoba koje su preboljele, testirane i koje su cijepljene. Hrvatska je podržava od samog početka jer je to za nas značajno s više aspekata”, rekao je Božinović na presici Stožera.

U digitalnom formatu

Očekuje se, dakle, da će takozvane “Covid-putovnice” u funkciju ići od početka lipnja, a Božinović je objasnio i na koji će način funkcionirati sustav.

“Potvrde će se izdavati u digitalnom pdf formatu. Potvrde u fizičkom obliku izdavat će se u nekih 150 ispostava HZJZ-a. Verifikacija potvrda će se provoditi očitovanjem QR kodova. Na graničnim prijelazima je raspoređeno 250 čitača. Kako bismo skratili vrijeme za granične kontrole za putnike, nadograđujemo internetsku stranicu Entercroatia, a njome bismo omogućili najave stranih državljana. Nadograđuje se i nacionalni sustav za upravljanje državnom granicom. Europska komisija je omogućila financijsku podršku za razvoj tehničkog rješenja izrade zelene potvrde putem mehanizma hitne pomoć. Pripremljen je zahtjev za naknadom sredstava. Smatramo da će ta zajednička pravila za izdavanje potvrde pridonijeti olakšavanju putovanja u uvjetima pandemije. Istovremeno je cilj osigurati jednostavnost te odgovarajuću fleksibilnost za države članice”, objasnio je Božinović.

