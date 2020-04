HRVATSKA ULAZI U NOVU FAZU BORBE PROTIV PANDEMIJE: Mjere su popuštene, evo što sve od danas počinje raditi

Hrvatska danas počinje s prvom fazom popuštanja mjera zaštite protiv pandemije koronavirusa, pri čemu se omogućuje rad svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkih centara. Uvodi se ponovno gradski i prigradski promet te omogućavaju treninzi profesionalnih sportaša

Ukupno u Hrvatskoj imamo 2030 slučajeva zaraze koronavirusom, izliječeno je 1103, a preminulo je 55 bolesnika

Danas počinje prva od tri faze popuštanja mjera zaštite od koronavirusa

U svijetu je od koronavirusa zasad zaraženo 2.971.639, umrlo je 206.542 bolesnika dok je brojka izliječenih 865.925

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Od danas nužno nositi maske na javnim prostorima u Njemačkoj

8:32 – Gotovo cijela njemačka populacija od 83 milijuna stanovnika od danas će u javnim prostorima morati nositi maske za lica. Njemačka je decentralizirana zemlja, tako da svaka država ima svoj skup pravila. Vlada kancelarke Angele Merkel hitno je preporučila građanima da nose maske u javnosti kad je prije tjedan dana popustila neka od ograničenja. Ali sve njemačke države od tada odvojeno su donijele zakone kojima se propisuje obvezno nošenje zaštitnih maski u nekim javnim prostorima, javlja CNN.

Capak: ‘Izvjesno je da će doći do druge faze popuštanja mjera’

8:17 – Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je jutros za HRT kako je trenutno vrlo izvjesno da će doći do druge faze popuštanja mjera. Prema njegovim informacijama situacija s domovima i prijenosom u općoj populaciji se smiruje, no podsjetio je da je koronavirus i dalje tu te da je nužno pridržavanje mjera. Također je rekao kako se za bilo koji događaj može propisati epidemiološki okvir. “Npr. uvijek se može propisati mjera da se održi koncert u Areni sa 100 posjetitelja, to karikiram. Nadam se da me sad neće citirati.” Što se tiče škola, Capak je rekao kako će odluku o tome treba li i kada vratiti učenike u škole donijeti Ministarstvo obrazovanja. Njegovo osobno mišljenje je da e-škola na daljinu ide dobro.

Više od milijun Australaca skinulo aplikaciju za pronalazak zaraženih kontakata

7:57 – Australsku aplikaciju za pronalazak kontakata zaraženih koronavirusom skinulo je više od milijun ljudi u prvim satima nakon što je puštena u opticaj, unatoč zabrinutosti oko privatnosti i sigurnosti. Ministar zdravstva Greg Hunt predstavio je COVIDSafe aplikaciju u nedjelju navečer. Ona omogućava rani uvid ljudima koji su došli u kontakt s nekim tko je zaražen koronavirusom. Do ponedjeljka ujutro, više od 1,12 milijuna Australaca skinulo je aplikaciju, rekao je Hunt. Više od milijun registracija zabilježen je u prvim satima pojavljivanja aplikacije. Korištenje aplikacije je dobrovoljno, no australska vlada ranije je rekla da je ključno da barem 40 posto populacije koristi aplikaciju, dok je pokrenut režim šireg testiranje ljudi prije popuštanja mjera uvedenih u svrhu suzbijanja širenja koronavirusa.

U SAD-u uskoro drugi val saveznih država najavljuje pokretanje gospodarstva

7:32 – Drugi val saveznih američkih država, unatoč upozorenjima dijela zdravstvenih stručnjaka, priprema se idući tjedan pokrenuti gospodarstvo, u trenutku kad se predviđa da će zbog uvedenih mjera nezaposlenost u travnju dostići 16 posto. Zdravstveni stručnjaci kažu da će olakšavanje mjera donesenih radi spriječavanja širenja virusa Sars-CoV-2 dovesti do veće interakcije ljudi te da bi moglo pokrenuti novi val zaraza covidom-19, respiratornom bolesti koju izaziva novi koronavirus. Od nje je do sada umrlo gotovo 54.000 Amerikanaca a zaraženo je blizu milijun.

Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana i Tennessee pridružit će se nekolicini drugih saveznih država u eksperimentu ponovnog otvaranja gospodarstva, ali bez opreme za testiranje i praćenje kontakata za koju stručnjaci kažu da je potrebna kako bi se spriječilo ponovno širenje zaraze. Nakon mjesec dana ograničenja kretanja koje je uvela vlada, Georgia, Oklahoma, Aljaska i Južna Karolina već su krenule u ponovno pokretanje svojih gospodarstava. Uslijed tih mjera bez presedana od sredine ožujka je rekordnih 26,5 milijuna Amerikanaca zatražilo pomoć za nezaposlene.

Stupila na snagu prva faza popuštanja mjera zaštite od koronavirusa

7:01 – Danas se odlukom Nacionalnog stožera Civilne zaštite popušta dio mjera zaštite od pandemije koronavirusa radi djelomičnog pokretanja gospodarstva. Od danas se omogućuje rad svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkih centara. Radno vrijeme prodavaonica, skladišta, tržnica na veliko, tržnica na malo i drugih oblika prodaje robe izvan prodavaonice određuje se sukladno članku 57. Zakona o trgovini, kao i prije proglašene epidemije bolesti COVID-19, izuzev nedjelje, blagdana i neradnih dana, kada se ne radi. U objektima u kojima je radno vrijeme duže od 10 sati, obavezno je organiziranje dvokratnog radnog vremena, a prekid rada ne može biti kraći od jednog sata kako bi se prodavaonica adekvatno očistila i dezinficirala te da se zamijene radnici.

Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima iznimno je dopušten rad kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na benzinskim postajama. Sve prodavaonice i prodajni objekti dužni su se pridržavati svih općih protuepidemijskih mjera i preporuka HZJZ-a, poslodavci o tome moraju educirati svoje zaposlenike, a mjera se moraju držati i kupci. Omogućuje se nastavak rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti, osim onih u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, i to uz poštivanje mjera fizičke udaljenosti (npr. postolar, krojač, izrada ključeva, poslovnica turističkih agencija, foto studio).

Stožer je dopunio Odluku o dopunama odluke o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme pandemije, a osim povrća dodani su med i pčelinji proizvodi te konzumna jaja koja će se moći početi prodavati. Dopušta se i prodaja voća, povrća i cvijeća na veliko u vremenu od pet do osam sati ujutro.

Uvode se javne gradske i prigradske prijevozne linije i brzobrodske linije za otoke koji nisu povezani trajektima. Više informacija o načinu provedbe mjera mogu se pronaći na poveznici za autobuse i tramvaje te željeznice i trajektno-putnički promet. Omogućuje se rad knjižnicama, muzejima, galerijama, antikvarijatima i knjižarama. Više informacija o načinu provedbe mjera mogu se pronaći na poveznici za muzeje te knjižnice i antikvarijate.

Omogućuju se treninzi sportaša I. i II. kategorije u pojedničanim sportovima te seniorskim sportskim ekipama koje nastupaju u najvišem stupnju natjecanja. Više infromacija o načinu provedbe mjera mogu se pronaći na poveznici za sport. Omogućuje se provedba državnog stručnog ispita za prioritetne grupe polaznika.

Ako se prva faza pokaže uspješnom te ako ne dođe do pogoršanja epidemiološke situacije sljedeći set mjera koje će se opustiti trebao bi stupiti na snagu 4. svibnja. U drugom setu mjera omogućit će se rad uslužnim djelatnostima s bliskim kontaktima, poput frizera i kozmetičara te rad u punom opsegu javnog zdravstvenog i privatnog zdravstvenog sustava.

Johnson ovog tjedna ublažava mjere

7:00 – Očekuje se da će britanski premijer Boris Johnson već ovoga tjedna objaviti planove za ublažavanje mjera donesenih zbog pandemije koronavirusa, a nakon što se u nedjelju navečer vratio u Downing Street, objavio je Telegraph. Johnson bi se trebao vratiti na posao u ponedjeljak nakon što je proveo tjedan dana u bolnici zbog covida-19 i dvotjednog oporavka u rezidenciji izvan Londona. Telegraph navodi da je Johnson s ministrima razgovarao o ideji ublažavanja mjera, a ne ukidanja, kako bi prenio poruku da će ograničenja ostati na snazi čak i ako se radna mjesta i škole počnu ponovno otvarati. Velika Britanija je nedjelju objavila da je u posljednja 24 sata u bolnicama umrlo 413 ljudi od koronavirusa, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva dosegnuo 20.732. Broj zaraženih je porastao na 152.840.

U Njemačkoj ukupno 155.193 zaraženih koronavirusom, umrlih je 5.750

7:00 – Broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom u Njemačkoj porastao je za 1.018, na 155.193, pokazuju najnoviji u ponedjeljak objavljeni podaci Instituta Robert Koch (RKI) za infektivne bolesti. Prema najnovijim podacima, broj smrtnih slučajeva porastao je za 110, na ukupno 5.750.